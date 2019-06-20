IT之家专享：立减100元，汪峰FIIL随身星DNC无线降噪耳机399元新低

6月20日，汪峰FIIL 随身星DNC无线降噪耳机首次上架“辣店”自营商城，零售价499元，本次IT之家专享100元特惠，399元包邮到手：点此购买。

每次乘坐公交地铁通勤时噪音都很大，为了盖过噪音并听清耳机音乐，我们总会不自觉地放大音量，而音量过高又会伤害听力，导致不可逆性听力损伤……

既要享受音乐，又得保护听力，通勤时就需要佩戴降噪耳机，比如 FIIL家族新成员：FIIL随身星DNC通勤降噪耳机。

很多盆友一定有疑问：这款FIIL随身星DNC通勤降噪耳机，与FIIL随身星NC相比，提升了什么？

• DNC降噪

FIIL随身星DNC，采用DNC数字降噪。与上一代ANC降噪相比，降噪水平提升至2倍，一键消除环境中98%噪音。

嘈杂的地铁，喧闹的马路，亦或是轰鸣的飞机，都可保护我们在正常健康的音量下听歌通话。

• MAF智能调噪



FIIL随身星DNC降噪耳机，内置MAF智能调噪系统，能针对不同场景满足听力需求（公交／地铁／飞机／高铁），开启耳机降噪模式，屏蔽98%低频噪音。而想听歌又想听清周遭声音时，开启耳机兼听模式，收入所有环境噪音，不用摘下耳机，也能听清周围环境声音。

• DSP通勤降噪

公交地铁上突然来电话，环境太嘈杂，又不想大声喊，怎样才能让对方听清你的声音？

FIIL随身星DNC 内置通话场景专用的DSP通话降噪模块，可以隔离报站声、引擎声、吵闹声，让对方清晰地听到你的声音。

• 音质



耳机采用10mm高保真钕铁硼单元，用更强劲的磁力，让振膜获得更大振幅和更快回弹。较上代来讲，声音的细节还原更清晰，声场定位更准确，人声表现更真实。

• 10小时续航

FIIL随身星DNC依旧采用了智能功耗优化技术，连续播放音乐可达10小时（开启降噪模式同时播放音乐，可连续播放8小时），每天只在上下班听歌的童鞋，充满电戴个四五天完全没问题。

• 颈挂式智能磁吸

FIIL随身星DNC 机身很轻，仅28g重，相当于一包手帕纸的重量。颈挂部分采用了镍钛记忆合金和亲肤涂层，戴上耳机时可以自动贴合颈部。

而智能磁吸还可以实现以下操作：

1. 来电话时拉开磁吸，则自动接听电话；



2. 通话结束把磁吸吸附，电话会自动挂断；

3. 不想听歌时磁吸吸附，音乐也会自动暂停。

如此通勤必备的神仙耳机，IT之家专享立减100元特惠，FIIL随身星DNC无线降噪耳机399元限时新低：

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同时，本次FIIL T1真无线蓝牙同样享有IT之家专享100元特惠，零售价399元，“辣店”自营商城仅售299元包邮到手：



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