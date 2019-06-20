统计机构：聚划算618市场份额超京东拼多多

聚划算今日公布数据显示：天猫618期间聚划算拉动超三分之一成交。而根据权威互联网信息服务商易观国际发布的电商618大促专题报告，天猫在618大促期间的市场份额超过京东和拼多多市场份额总和的两倍。天猫拿下618三分之二的市场份额，仅聚划算成交即超过京东和拼多多，聚划算以其批量制造千万爆款的爆发力成为618异军突起的主角。

数据来源：易观

易观618大盘指数显示，天猫、京东和拼多多的市场份额分列一到三位。以天猫的GMV为100，京东为32.7，拼多多为9.9。天猫超过京东的3倍，拼多多的10倍，也是京东和拼多多两者总和的两倍以上。从全市场维度来看，天猫吃下了总市场份额接的近三分之二。其中聚划算拉动三分之一成交，即已超过京东和拼多多。

Questmobile、极光大数据等机构监测的数据均表明：618期间淘宝天猫的日活跃用户数量领先，稳定超过第二到第四名的总和。极光大数据的监测即表明，手机淘宝活跃用户超过拼多多的两倍，更高达京东的5倍。

据悉，618期间，聚划算制造“千万爆款团”超过180个，“百万爆款团”超过4700个，销售过万件的单品达到4200多个。在18天里，聚划算为品牌带来3亿新客，天猫618成交过亿的128个品牌，几乎都参加了聚划算的活动。

下沉市场在今年的618大战中可谓“兵家必争之地”，聚划算成为淘系攻占下沉市场的关键动力。数据显示，天猫618期间，聚划算在三到五线城市的购买用户和成交额同比增长双双超过100%。为了让电动牙刷、智能锁等消费升级品类更好触达下沉市场，聚划算旗下的天天特卖为产业带商家持续赋能，在18天里为产业带商家创造了4.2亿笔订单。