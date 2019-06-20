腾讯投资网约车OnTime本月将上线

6月20日消息，由腾讯和广汽集团共同支持的网约车平台OnTime将于本月晚些时候上线，成为最新一家进入中国叫车服务市场的公司。

据悉，OnTime首先将在中国香港提供服务，然后逐步扩大至整个华南地区，这使得滴滴出行又多了一个竞争对手。

为了启动这项服务，OnTime还在其微博账户上宣布，在正式上线之前，本周四和周五用户只需花0.01元就能在广州地区叫到车。

继滴滴出行2016年击败Uber之后，此事使得中国叫车服务市场再度升温。腾讯是滴滴和OnTime的主要投资者，而OnTime的其他投资者包括广汽集团和广州公交集团。

越来越多的汽车制造商也纷纷涌入中国叫车服务市场。上月，电动汽车初创企业小鹏汽车在广州推出叫车服务。去年11月，宝马宣布已获得成都地区的叫车许可，成为首家在中国市场获得此类服务的全球汽车制造商。由上汽集团支持的一个叫车平台去年也在上海开始试运行。

目前滴滴出行在中国叫车市场的用户渗透率为88%，不过竞争日趋激烈。本月早些时候，美团大众点评在10个中国城市推出了综合叫车服务，用户可以比较曹操专车和首汽约车等几个平台的报价，并通过美团打车服务叫车。

滴滴还首次向规模较小的竞争对手公司开放自家平台。在成都的一个试点项目中，用户可以选择呼叫由秒走派来的汽车。