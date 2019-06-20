SK海力士推出企业级低功耗SSD：72层TLC、最大8TB

IT之家6月20日消息 6月20日消息 今日，韩国的SK海力士于首尔宣布推出新型低功耗企业级NVMe SSD（eSSD），这款产品可以为用户提供优秀的性能和出色的功耗控制。据悉，该产品采用了72层堆栈的3D TLC颗粒以及自研NVMe控制器，同时配备8通道NAND接口，M.2版最大容量为4TB，U.2版则提供了8TB容量。新的NVMe SSD以高性能、低功耗为目标，面向主流eSSD市场。新产品的发布将巩固SK海力士在云端数据中心SSD市场的地位。

SK海力士宣称，作为核心科技的72层3D NAND的内部NVMe控制器技术目前已经正在批量生产。随着该产品的推出，SK海力士已经能够独立完成内存设备的设计、开发以及批量生产所有关键性组件。从NAND到DRAM、控制器及其内部驱动程序全都由Sk海力士独立完成。

同时，随着企业对大数据、云计算、人工智能(AI)和机器学习(ML)的需求不断增长，数据中心的耗电量也就是能源和环保问题变得愈发重要，由调查显示预计在2025年大数据中心的能耗将占到全世界能源总消耗量的五分之一，这就使大数据中心对于低功耗设备的需求更加迫切。

性能方面，该企业级NVMe SSD（eSSD）顺序读取速度最高可达3.2GB/s，随机写入速度最高可达160K IOPS，功耗则被控制在不超过14W。与此前获得主要数据中心公司认证的采用72层256Gb 3D NAND的eSSD相比，新型SSD顺序读取性能提高了30％，随机写入提高了70％。支持读取密集型和混合使用的应用程序，例如Internet数据中心，AI，ML或虚拟桌面基础架构等。

最后，SK海力士的目标远不止于此。SK海力士更新型的SSD已经获得全球顶级云服务提供商和服务器制造商的认证，并计划2019年下半年开始量产。此外，SK海力士还计划在年底推出基于96层堆栈的4D NAND的16TB eSSD，计划于2020年开始批量生产。