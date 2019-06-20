内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>电脑硬件

SK海力士推出企业级低功耗SSD：72层TLC、最大8TB

2019-6-20 19:32:44来源：IT之家作者：奇点/实习责编：奇点/实习评论：

IT之家6月20日消息 6月20日消息 今日，韩国的SK海力士于首尔宣布推出新型低功耗企业级NVMe SSD（eSSD），这款产品可以为用户提供优秀的性能和出色的功耗控制。据悉，该产品采用了72层堆栈的3D TLC颗粒以及自研NVMe控制器，同时配备8通道NAND接口，M.2版最大容量为4TB，U.2版则提供了8TB容量。新的NVMe SSD以高性能、低功耗为目标，面向主流eSSD市场。新产品的发布将巩固SK海力士在云端数据中心SSD市场的地位。

SK海力士宣称，作为核心科技的72层3D NAND的内部NVMe控制器技术目前已经正在批量生产。随着该产品的推出，SK海力士已经能够独立完成内存设备的设计、开发以及批量生产所有关键性组件。从NAND到DRAM、控制器及其内部驱动程序全都由Sk海力士独立完成。

同时，随着企业对大数据、云计算、人工智能(AI)和机器学习(ML)的需求不断增长，数据中心的耗电量也就是能源和环保问题变得愈发重要，由调查显示预计在2025年大数据中心的能耗将占到全世界能源总消耗量的五分之一，这就使大数据中心对于低功耗设备的需求更加迫切。

性能方面，该企业级NVMe SSD（eSSD）顺序读取速度最高可达3.2GB/s，随机写入速度最高可达160K IOPS，功耗则被控制在不超过14W。与此前获得主要数据中心公司认证的采用72层256Gb 3D NAND的eSSD相比，新型SSD顺序读取性能提高了30％，随机写入提高了70％。支持读取密集型和混合使用的应用程序，例如Internet数据中心，AI，ML或虚拟桌面基础架构等。

最后，SK海力士的目标远不止于此。SK海力士更新型的SSD已经获得全球顶级云服务提供商和服务器制造商的认证，并计划2019年下半年开始量产。此外，SK海力士还计划在年底推出基于96层堆栈的4D NAND的16TB eSSD，计划于2020年开始批量生产。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：SSD海力士

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有