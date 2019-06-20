中国移动“5G核心网招标”被误读：5G竞争在另一条赛道

近日，中国移动公布“2019年核心网支持5G NSA功能升级改造设备集中采购结果”，华为、中兴通讯、爱立信、诺基亚分别获得部分订单。在5G牌照发放的“暗示”下，媒体普遍认为这是中国移动“5G核心网招标”，对其意义进行了各种解读。

其实这是一种误读。5G牌照属于提前半年发布，5G核心网建设，绝无可能在如此短的时间内完成招标、评标和采购工作。事实上，这是一次4G核心网的升级采购，只是在5G热潮下，被媒体无意之中张冠李戴了。5G竞争已经开始，但与本次集采可以说没有关联。

既不是5G核心网，也不是招标

一些媒体的误解，源于“5G NSA功能升级改造设备集中采购”这个项目名称，确实具有一定的迷惑性。事实上，业内有心人已经注意到后缀的“单一来源采购信息公告”，这意味着，本项目是对之前项目的升级，而非5G核心网新建。

知情人士对C114表示，本次采购是对4G网中核心网网元EPC进行5G NSA模式下的其它网元的对接改造，和真正意义上的5G核心网并无关联。“事实上，在5G NSA组网模式下，并不存在5G标准定义的5G核心网。NSA组网模式下的5G 网络不支持uRLLC（低时延）和mMTC (海量连接)类业务。”

据C114了解，国际5G SA标准尚未成熟，因而中国移动获得5G牌照后，首先采用5G NSA标准制式启动5G商用网络建设。对4G核心网面向5G NR升级，也因此顺理成章。

同时，这也不是招标。单一来源采购意味着对原厂家设备升级改造，其份额早已确定，并不能反映出各大厂商4G核心网的当前竞争力，更不能反映5G核心网的竞争力。

本次招标的意义，中国移动此前其实已经在单一来源采购公告中进行了说明。“本次集采需升级现网450套MME设备支持双连接、承载迁移、流量上报和安全等功能，升级现网681套SAE-GW设备支持流量上报等功能，并对现有EPC核心网SAE-GW设备补偿流量处理硬件。”

也就是说，5G NSA是锚定4G系统，不会新建核心网，但引入5G NR后，4G核心网并不能保持原状不动，它还需要引入一些新功能以灵活地提供5G NR服务，比如支持EPC双连接、5G NR连接决策功能、支持5G数据流量上报、为5G容量而优化GW设备等。

设备商在新赛道开启5G竞争

上述单一来源采购公告所体现出的4G核心网份额，并不意味着份额较少的中兴通讯在4G时代处于弱势地位。实际上，根据C114的粗略统计，中兴通讯在国内4G市场占有超过30%的份额，是位居前二的厂商。

原因在于，4G核心网只是4G网络的一部分，且占投资比重较小。天风通信指出，回顾过去几年的核心网升级招标情况，基本上中兴通讯的核心网份额均在10%以内。但是对于基站（RAN）份额，过去几年中兴通讯维持在30-40%份额。因此本次核心网的5G NSA升级的份额，并不会影响中兴通讯未来在基站侧的份额。

对于5G核心网的招标，知情人士透露，“5G商用，承载先行”，当前，中国移动已经开启5G承载网建设，抢跑5G网络部署。“目前国内运营商都在加快对5G核心网的商用测试和验证，从5G SA标准成熟和产业链准备来分析，预计年底会进入正式招标采购流程。”

5G核心网、基站等，才是5G的竞技场。中兴通讯通过持续的强力投资、聚焦5G研发，在5G时代已经取得靠前位置。资料显示，中兴通讯5GC核心网解决方案，在与中国移动合作的先期工作中，准备最早、测试最快、网管智能化领先，试商用基站接入数量也最多，5G SA试商用已经准备充分。

“通过2G到4G时代的发展，中兴通讯已成为全球前四的电信设备商，在新一轮的5G建设大时代下，凭借5G端到端解决方案的布局，有望引领全球5G发展，持续提升全球市场份额。我们坚定看好2020年5G大规模商用后公司长期成长前景。”天风通信点评称。

据C114了解，5G核心网建设基于全新的虚拟化技术，运营商将充分引入NFV、SDN、MEC、AI等先进技术，真正瞄准全业务运营。在这个竞技场，几大设备厂商将同台竞技，分享中国5G正式商用后的无限机遇。在5G承载网、5G基站侧等领域的竞争，已经同步开启。