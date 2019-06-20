华为、一加2019Q1跻身全球高端手机市场份额前四

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IT之家6月20日消息 今天，Countpoint公布了2019年第一季度全球智能手机市场销售情况，数据显示，华为、一加两大国产品牌跻身全球高端手机市场前四名。
Countpoint对于高端智能手机的定位为售价400美元（约合人民币2741元）以上的手机，根据统计数据，全球高端智能手机接近半壁江山由苹果拿下，其次为三星。三星和苹果在全球高端智能手机市场份额的3/4。
华为占全球高端市场销售份额的16%，一加、谷歌各占全球高端智能手机市场份额的2%。
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