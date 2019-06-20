Facebook发币，谁发笑谁在发抖

6月18日，我们身边刷屏的新闻除了618电商大促，还有一个就是Facebook的Libra稳定币了。

关于Facebook“发币”引发的热议，有一点还是先强调一下，美国当地时间6月18日，Facebook宣布的是Libra官方网站正式上线，同时发布的还有Libra稳定币白皮书。

白皮书中明确表示：Libra加密货币和底层区块链网络将于明年推出。也就是说，这款稳定币最终的具体发布时间不详。而相关测试网络可能会在几周内发布，且只向开发人员开放阅读、搭建和反馈等相关功能，如果开发者对其中的bug提出有效的修改建议，还能够参加Facebook推出“抓虫赏金计划”。

实际上，关于Facebook准备进入区块链领域的话题，相关媒体已经报道和分析很久了，一些渊源和背景就不再探讨。而对于这次发布的Libra稳定币白皮书中的具体内容，以及Facebook没有说出来（却又表露无疑）的野心，很多业界大佬以及知名分析师则表现出来泾渭分明的态度。

从这些观点中，我们不妨综合地对这家全球社交网络巨头的“发币”之举，做一些侧面了解和分析。

No.1第三方机构发布，不以盈利为目的？

只要你是网民，就不可能对Facebook发布Libra稳定币视而不见，因为即便是南美洲的一只蝴蝶煽动翅膀，都可能引发北美洲的龙卷风，更何况大洋彼岸的这位社交网络巨头。

在懂懂笔记看来，Facebook此举的底气来自三方面：有钱、有人（用户），有伙伴（联盟会员），我就想做一件事——全球化数字货币支付平台。

如果从白皮书的字面上来解释，Facebook“发币”的目的大概是这样几条：希望建立一套简单的、无国界的货币和为数十亿人服务的金融基础设施（潜台词：我做基础设施，不靠这个赚钱）；Libra稳定币具备了区块链金融的交易安全、快速、稳定的特点，同时具备了传统金融价值稳定和可扩容的优势（潜台词：Libra本身无法炒作，它类似于一种锁定价值的积分系统，价值稳定）；用户可以在Facebook上面买入Libra稳定币，通过Facebook或Paypal进行支付，只要支持Libra支付的网络或实体机构，都可以用Libra进行消费。

为了打造这样一个无国界“货币”，Facebook牵头成立了一家由28家合作伙伴成立的管理发行机构——Libra协会（非盈利组织），而且未来协会的合作伙伴将吸纳到100家左右；另外，每一个希望加入这个协会的企业（机构）都要向Facebook缴纳1000万美元的会员费；最重要的是，未来只要是全球范围通过Libra稳定币完成的交易，Facebook都会按照“很小的”比率收取手续费。

有业内人士分析，未来100家合作伙伴的会员费，可以推算出大约是10亿美元，不过这应该不是Facebook眼中的“大钱”。要知道全球如此众多的Facebook用户和Libra协会会员单位产生的交易额，基数是要以万亿或是十万亿美元起步的，即便只收取0.1%的手续费，就是一个惊人的数字。从目前披露的部分会员名单来看，我们熟知的就包括了Visa、Mastercard、PayPal、Uber、Lyft等品牌，未来Libra无疑会覆盖到数十亿用户的衣食住行等方方面面。

不过，Facebook显然不会过多强调这些问题，它表示——最关注的仍是那些没有银行信用基础、无法跨境使用货币支付的群体。“全球有超过10亿人无法访问银行，这个新项目的目标是建立一个可以支持并赋予数十亿人交易权利的金融生态系统。”Libra协会协会政策与沟通负责人但丁·迪帕蒂强调。

No.2那么，一大堆问题就来了

对于Libra稳定币，国内科技圈一些大佬公开表达了自己的意见，可以说，从不同的角度都给出了肯定和顾虑。

搜狗CEO王小川强调了“挑战”，他昨晚在微博上表示：互联网3.0来了，Facebook主导的数字货币计划今日发布。联盟链架构，并且从跨国的支付入手，与我之前在十三邀对话和甲子光年活动上的预测一致。而Facebook来主导这件事情有巨大的优势，全球视野，广泛的联盟，以及自身27亿人的信用背书。世界因此而变，对中国是新的挑战。

而腾讯CEO马化腾则直指监管问题，他昨晚在一位朋友圈上的留言则是：技术都很成熟，并不难。就看监管是否允许而已。

监管，这一点已经戳到了问题核心。

美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在6月19日美联储会议结束后的新闻发布会上，也谈到了Facebook未来会发行Libra稳定币的问题。“Facebook正在全球进行广泛的推广与合作，与很多监管机构和主管部门讨论他们的数字货币计划，当然也和我们讨论过关于推出加密货币的事情。”

鲍威尔并不不担心Facebook发布Libra稳定币会对美联储执行货币政策产生影响。“毕竟数字货币还处于婴儿期。现在大量的创新技术出现，有潜在的利好，也存在潜在风险，尤其是数字货币。”不过对于数字货币的安全、稳定和监管合规等问题，鲍威尔强调美联储会对加密货币持很高的监管理念，“虽然美联储不是加密货币的全权监管机构，但美联储可以在国际监管组织中发挥影响，只要Facebook的数字货币计划继续推进。”言下之意，美联储显然会在Libra全球推广的进程中参与相关监管规定的工作。

Facebook可以强调Libra稳定币是去中心化的，没有发行主体，Libra的发币和转账都是公开透明的；也可以强调Libra区块链采用了联盟链架构，可以由遍布全世界的不同节点进Libra稳定币的发行和转账……

但是有两个简单的问题：Facebook（以及会员企业）来自哪个（些）国家？Libra一篮子锚定资产的组成又是哪一种法币？

Facebook以及目前披露的Libra协会成员，基本上都来自欧美国家。说直白些，本来就已经强大的美元，如果再通过美国的数字经济建立新的全球性数字货币架构（体系），的确看不出有什么值得叫好之处。

当拥有全球近27亿用户的Facebook在明年推出Libra之后，这些美国的科技、金融、消费、物流、运输、娱乐、购物、文化领域的巨头，手中掌握的将是远超过这一数字的群体消费、生活、工作相关的金融系统。谁能参与其中？谁又将被允许参与其中？

No.3谁是这场游戏的场内场外玩家

即便是欧洲国家对于Libra稳定币的监管问题同样关注，法国经济财政部长布鲁诺·勒梅尔（Bruno Le Maire）就指出：类似Libra这样的数字货币不能视为是对传统货币的取代。他提出七国集团央行应该做出对Facebook稳定币的分析报告，并在今年7月份的相关会议上进行讨论。显然，去年就在公开场合对欧美贸易战提出疑虑的勒梅尔，对于美国社交巨头发布的数字货币有着更多担忧。

有网友在网上品论，从初衷来看，Libra就是用来颠覆美元的。回过头来仔细看一看这里面的逻辑，Libra先会与美国本土的金融机构和商业主体建立合作，目前可以看到的是Libra将与Visa、MasterCard进行交易及支付合作，未来包括First Data及部分电商平台也会启动应用测试。到2020年一季度，Libra势必将在美国及全球数字货币“友好”国家建立起一个跨国、跨平台的数字支付系统。

当全球远超27亿Facebook用户的消费群体开始用Libra兑换美元、欧元及日元等法币，进行储值、交易，并通过Facebook旗下应用，以及全球合作伙伴的节点进行支付交易及转账。从底层技术上，Libra的网络类似一个联盟链，建立全球链接避免中心化的风险，但是Libra稳定币的背后，仍是美元、欧元、日元等发币。

“看似Libra将各国货币打包起来然后腹部一种稳定币，等于一种货币的ETF（但是相对稳定）。目前这个阶段，为了不与各国法币相冲突，这种设计确实起到了连接现实的作用，但是本质上，最终交易的还是各国的法币。这与比特币这种完全去中心化的数字货币，有本质上的区别，根本就不是一个概念。”一位链圈资深人士在网上留言，他认为所谓libra会变成“赋予数十亿人权力的金融生态系统”，很可能只是个想象罢了！

最关键的是，Facebook的这场游戏不是有可能做不成，而是很可能越做越大。用户、资金、技术和合作伙伴集一身的Facebook，没有可能做不成这件事。而全球各国的企业届时恐怕不得不加入这场游戏，因为你不做，你的用户会去使用Facebook的币，“如果一个平台的用户被Facebook收割，同时Facebook又掌握了支付和数字资产这些关键，要做别的应用或业务也就有了降维打击的优势，相信很多企业都会对此深有感悟。”一位资深业内人士表示。

有媒体评论分析，Facebook此举非常明智，蓄势近三年完成的战略转型，抓住了区块链从无序发展到全球多数国家进场发行之间，主权数字货币时代的重大空档期，只要运作得当，将会迅速超越目前全球互联网巨头，扎克伯格已经把区块链去中心化商业生态的逻辑研究透了。

有观点认为，从纯粹的区块链理念来看，Facebook的举措更像是一种作弊，会导致众多拥有海量用户的大机构去模仿。而抢先一步的Facebook或许的最终目标并不是在发币，而是将Facebook更加去中心化的下一代网络的数字身份平台，即Facebook成为全球广大用户进入数字金融和数字生活的入口。从这个角度来看，王小川提到的“互联网3.0来了”是一种解释，甚至可以说互联网时代新一轮的游戏规则即将开始。

那么，谁可以参与这场游戏？谁又会被允许参与这场游戏？

【结束语】

无论从中国互联网企业参与或者迎接挑战这一角度，还是针对Facebook曾经“劣迹斑斑”的用户隐私泄露过往，相信很多人对于Facebook启动Libra项目都难以用乐观心态去面对。

聪明而充满野心的扎克伯格这一次巧借名目，以Libra稳定币的旗帜完成了一场虚拟支付的布局，用帮助全球十几亿无法使用金融支付用户的名义，鼓励自己平台的二十多亿用户，以及更多有潜在需求的网民，在这个由美欧等跨国巨头合作下发布的libra虚拟货币游戏中开始了尝鲜。不妨再想想：这对于加密货币的世界是一件好事？这对于BTC等去中心化的crypto是一件好事？Facebook作为这场游戏的牵头人会不会更令人担忧？