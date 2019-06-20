美国研制出人造“血”驱动的机器鱼

IT之家6月20日消息 英国的《自然》杂志昨天发表了一项工程学的最新突破：美国一个团队研制出一种充入液压液组成的人工合成血管（人造循环）系统，其开发者将这种液压液称为“机器人血液”。这一系统可以通过机械传动和电传动的方式为软体机器人提供动力。在测试中，由该系统驱动的一个软体机器狮子鱼能够逆流而行甚至拍动胸鳍。

这条大约40厘米长的软体鱼并不需要依靠传统的化学电池提供动力，而是由储存在液压液内部的能量（并非机械能，同样是化学能）驱动。这种方法可以让机器鱼在更小的体积中储存更多的能量，使之运行更长的时间，而不需要笨重的电池组。也就是说，这一神奇的储能装置得到了相比化学电池更大的能量密度。

美国康奈尔大学研究人员Robert Shepherd和他的同事认为，机器鱼身体内部用于传递动力的液压液，应该还具有储存能量的潜力。研究团队使用含有碘化锌的液压液，制成了一种人工合成血管系统，并将其嵌入仿生狮子鱼体内。这种液体会在机器鱼的周身循环，通过电化学反应驱动机器鱼内部搭载的泵和其它电子器件。与此同时，液体的泵送还能向鱼鳍传递机械能，从而帮助机器鱼在游泳的时候保持平衡。

在测试中，这条机器鱼能以超过每分钟1.5倍体长的速度长时间逆流游动，其理论最长续航能力为36小时以上。研究人员表示，这一技术成果将帮助提升未来机器人设计的能量储存、效率和自主性。