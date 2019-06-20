IT之家6月20日消息 据报道，作为省会千万级机场的标杆，在确保现有各项标准和规定的前提下，湖南长沙黄花机场率先实现eID身份电子证照电子登机牌通关，坐飞机可以不用带身份证了。当然了生活中的其他方方面面还是离不开身份证。

eID身份电子证照是什么？

航旅纵横与公安部牵手打造：

基于移动互联网，采用近场通信、人脸识别、活体检测、数据加密等前沿技术；

将公民身份证件信息融合在电子登机牌中，实现「一机在手，畅行无忧」的全流程自助出行；

如何玩转eID 身份电子证照：

打开航旅纵横APP，在「我」中点击「我的 eID 身份电子证照」进行开通。

使用带有NFC 功能的安卓手机读取身份证件上除指纹外的所有内置信息。

通过手机摄像头进行人脸比对和活体识别。

由公安部系统生成您的身份电子证照信息并加密存储于安全非互联网环境。

在APP中保存对应密钥，以备在机场使用电子登机牌时，获得身份电子证照以证明身份信息。

只需一次认证成功，便可一直使用。

安检时，只需亮出带有eID标识的电子登机牌，「嘀」的一刷，行程校验、身份校验、人脸识别等一系列安检流程就一次性全部搞定。

（长沙机场T1航站楼任意安检通道均可体验eID电子登机牌）