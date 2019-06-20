联想Z5S推送ZUI 11开发版系统更新：经典U-Touch回归

IT之家6月20日消息 今日，联想Z5S推送了ZUI 11开发版系统更新。

全新ZUI 11.1.058开发版系统采用Android 9底层与2019年4月Android安全补丁，并带来了大量的更新内容，包括经典U-Touch回归、支持联通VoLTE。

以下为ZUI 11.1.058开发版更新日志：

经典U-Touch回归：

•新增快速切换应用；

•调整返回手势；

•优化跟手体验。

升级看点：

•U健康全新视觉改版；

• 新增两套主题；

• 全新视频改版，提供丰富的在线视频资源，并支持负一屏卡片入口；

• 显示设置新增HDR10超高清视界入口，一键调起支持应用；

• 实验室功能新增全屏观影免打扰；

• 实验室功能新增口令快速直达，长按淘口令一步跳至商品详情；

• 电量百分比显示搬家到电池图标里；

• 支持全功能热点，Wifi网络也可以分享；

• 支持三指截屏，新增录屏/截屏快捷键设置；

• 支持蓝牙高品质音频传输协议；

• 全新云服务，支持系统设置、便签、时钟、联系人同步，增加一键换机入口；

• 永不卡顿6.0增强版，全方位监测微卡顿现象、智能调配系统资源，流畅度提升20%。

系统优化：

• 支持联通VoLTE。