华为朱成：5G不是更快的4G，带来5个革命性变化

今日，由蓝鲸财经主办的第二届蓝鲸新科技峰会在北京三里屯洲际酒店举行。本次峰会以“科技驱动创新”为主题，围绕5G、AIoT及智能零售等科技创新议题展开讨论，旨在预见未来科技趋势，寻找下一个行业风口。

据悉，本次峰会大咖云集，汇聚了国内互联网巨头高层、投资合伙人、新媒体创始人、知名媒体高层等逾300位重磅嘉宾。

华为无线产品线产业发展部总裁朱成、阿里巴巴副总裁刘松、美团副总裁兼美团研究院院长来有为、拼多多副总裁曾怀亿、新浪集团首席信息官王巍等业界名人悉数到场，共同为新科技发声。

华为无线产品线产业发展部总裁朱成在演讲中表示，今年是5G元年，也是新旧动能转换的关键一年，5G的特性带来了多连接、高速场景移动，不光满足了人，还可以满足物与物的连接。

朱成认为，5G不仅仅比4G多一个G，也产生革命性变化。第一是平台化，5G不仅仅是连接，它是平台技术，很多业务都可以在平台上面提供跨时服务。第二，全在线，无时无刻。第三，云化，现在的带宽不足以让云化使用，而5G可以随时随地接用。第四，智能终端，通过云化之后，把一部分的渲染的能力、计算能力放到云上面，将大大扩展我们智慧终端、智能终端的内存能力、计算能力、显示能力。

朱成还表示，中国将拥有全球最大的5G网络，5G将赋能千行百业。华为在5G时代做了很多探索，如两会的高清直播、智能电网、智能制造、春晚、冬奥赛、矿山、高铁、医疗、农业，包括马拉松、故宫、自动驾驶等等。