Slack CEO：未来5至7年，企业电子邮件将被淘汰

北京时间6月20日晚间消息，据美国财经媒体CNBC报道，团队协作软件平台Slack CEO斯图尔特·巴特菲尔德（Stewart Butterfield）今日在接受CNBC采访时表示，未来5年至7年，电子邮件在企业内部将逐渐走向消亡。

巴特菲尔德说：“在企业内部，这种情况会很快发生。在未来数年，确切而言是5年至7年，我们将看到这一快速变化。当然，整个电子邮件系统还将继续存在（在其他市场仍有用户之地）。”

Slack今年1月曾在一篇博客中宣布，Slack拥有逾8.5万付费用户，1000多万日活跃用户（DAU）。巴特菲尔德认为，在未来5年至7年，传统的电子邮件将被这些用户淘汰。

在谈及Slack平台时，巴特菲尔德说：“每个人都将选择Slack，因为企业可以为员工设置公共和私人渠道，可以相互协作和直接传递消息。”

今晚，Slack将在纽交所上市，股票代码为“WORK”。今日早些时候，Slack已将上市参考价格定为每股26美元，使得公司估值达157亿美元，与之前预期的160亿美元至170亿美元基本一致。

值得一提的时，与传统的IPO（首次公开招股）不同，Slack此次加那个效仿音乐流媒体平台Spotify，通过直接上市的方式在纽交所挂牌交易。