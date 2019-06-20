发改委：部分车联网专用频段无线电频率占用费“头三年免收”

为进一步加大降费力度，切实减轻社会负担，促进实体经济发展，国家发改委正式发布关于降低部分行政事业性收费标准的通知，自2019年7月1日起，降低无线电频率占用费、出入境证照类收费、商标注册收费等部分行政事业性收费标准。

发改委明确要求降低223-235MHz频段电力等行业采用载波聚合的基站频率占用费标准，由按每频点（25kHz）每基站征收改为按每MHz每基站征收，即由现行800元/频点/基站调整为1000元/MHz/基站。原窄带无线数据传输系统（每频点信道带宽25kHz）的收费标准仍按现行规定执行。

关于5905-5925MHz频段车联网直连通信系统收费标准，发改委也做了明确指示：“在省（自治区、直辖市）范围使用的，按照15万元/MHz/年收取；在市（地、州）范围使用的，按照1.5万元/MHz/年。使用范围在10个省（自治区、直辖市）及以上的，按照150万元/MHz/年收取；使用范围在10个市（地、州）及以上的，按照15万元/MHz/年收取。”

同时，为鼓励新技术新业务的发展，对5905-5925MHz频段车联网直连通信系统频率占用费标准实行“头三年免收”的优惠政策。即自频率使用许可证发放之日起，第一至第三年（按财务年度计算，下同）免收无线电频率占用费；第四年及以后按照国家规定的收费标准收取频率占用费。

在卫星通信系统频率占用费收费标准方面，进一步调整网络化运营的对地静止轨道Ku频段（12.2-12.75GHz/14-14.5GHz）高通量卫星系统业务频率的频率占用费收费方式。由原按照空间电台500元/MHz/年（发射）、地球站250元/MHz/年（发射）分别向卫星运营商和网内终端用户收取，改为根据卫星系统业务频率实际占用带宽，只向卫星运营商按照500元/MHz/年标准收取，此频段内不再对网内终端用户收取频率占用费。免收卫星业余业务频率占用费。

附件：降低的行政事业性收费标准

一、工业和信息化部门

(一)223-235MHz频段无线数据传输系统收费标准。

降低223-235MHz频段电力等行业采用载波聚合的基站频率占用费标准，由按每频点(25kHz)每基站征收改为按每MHz每基站征收，即由现行800元/频点/基站调整为1000元/MHz/基站。

原窄带无线数据传输系统(每频点信道带宽25kHz)的收费标准仍按现行规定执行，即800元/频点/基站。

(二)5905-5925MHz频段车联网直连通信系统收费标准。

1.在省(自治区、直辖市)范围使用的，按照15万元/MHz/年收取;在市(地、州)范围使用的，按照1.5万元/MHz/年。使用范围在10个省(自治区、直辖市)及以上的，按照150万元/MHz/年收取;使用范围在10个市(地、州)及以上的，按照15万元/MHz/年收取。

2.为鼓励新技术新业务的发展，对5905-5925MHz频段车联网直连通信系统频率占用费标准实行“头三年免收”的优惠政策，即自频率使用许可证发放之日起，第一至第三年(按财务年度计算，下同)免收无线电频率占用费；第四年及以后按照国家规定的收费标准收取频率占用费。

(三)卫星通信系统频率占用费收费标准。

1.调整网络化运营的对地静止轨道Ku频段(12.2-12.75GHz/14-14.5GHz)高通量卫星系统业务频率的频率占用费收费方式。根据其技术和运营特点，由原按照空间电台500元/MHz/年(发射)、地球站250元/MHz/年(发射)分别向卫星运营商和网内终端用户收取，改为根据卫星系统业务频率实际占用带宽，只向卫星运营商按照500元/MHz/年标准收取，此频段内不再对网内终端用户收取频率占用费。

2.免收卫星业余业务频率占用费。

(四)其他收费项目，按现行标准执行。

二、移民和出入境管理部门

(一)因私普通护照收费标准，由160元/本降为120元/本。

(二)往来港澳通行证收费标准，由80元/张降为60元/张。

(三)其他收费项目，按现行标准执行。

三、知识产权部门

(一)受理商标续展注册费收费标准，由1000元降为500元。

(二)变更费收费标准，由250元降为150元。

(三)对提交网上申请并接受电子发文的商标业务，免收变更费，其他收费项目，包括受理商标注册费、补发商标注册证费、受理转让注册商标费、受理商标续展注册费、受理续展注册迟延费、受理商标评审费、出据商标证明费、受理集体商标注册费、受理证明商标注册费、商标异议费、撤销商标费、商标使用许可合同备案费，按现行标准的90%收费。