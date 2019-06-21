联想Z6再曝光：索尼AI三摄+四曲面设计

IT之家6月21日消息 今日早间，联想集团副总裁@常程在微博曝光了联想Z6的部分参数：采用索尼AI三摄。

据联想常程爆料的图片显示，处理器使用了“新一代神U”；据了解，一年前联想Z5采用了高通骁龙636处理器，联想Z6或也会采用中端处理器。摄像头采用索尼AI三摄，但是未公布摄像头参数。电池方面，只简单介绍了两天一充，续航还是比较好的，或采用大容量电池；整体采用四曲面设计。

据之前报道，联想常程透露23日有大事发生，期待公布联想Z6手机的更多信息。