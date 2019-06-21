美国航空航天博物馆：女性更适合执行太空旅行任务

如果你正在准备执行某种星际太空任务，它通常会持续很长时间，而且可能涉及到在遥远的世界里繁衍后代的问题，那么派遣更多由女性组成的宇航员团队可能是更明智的选择。

然而令人惊讶的是，美国宇航局（NASA）几十年来大多招募的都是男性宇航员。事实上，在将人类成功送入太空的58年里，大约只有11%（63人）宇航员是女性。

美国国家航空航天博物馆馆长玛格丽特·韦特坎普(Margaret Weitekamp)表示:“派遣全部由女性组成的团队执行太空任务往往是NASA需要极力避免的，因为这看起来更像是噱头。”但在某些方面，女性可能确实比男性更适合太空飞行。

这主要因为以下四大因素：

1）女性通常体型较小，且体重更轻；

2）女性受太空飞行带来的某些身体问题影响较小；

3）女性有更多天生适合执行长期任务的性格特征；

4）要想在遥远的世界繁衍后代，到目前为止，如果没有女性几乎无法实现，而男性则可有可无。

女性更具体重优势

显然，选择将体重更轻的人送入太空更为明智，因为把火箭及其有效载荷送入太空、并在轨道上机动都需要消耗燃料，而燃料就意味着成本。

NASA前工程师、航天飞机项目经理韦恩·黑尔（Wayne Hale）说:“多年来，我们中很多人始终在猜想，从任务总重量的角度来看，派遣全部由女性组成的团队或者部分体型较小的人员执行太空任务可能更具成本效益。”

将6名身材较小的女性送入太空数月或数年，可能比将6名身材魁梧的男性送入太空要便宜得多。而且体重较轻不仅消耗的燃料更少，同时也意味着他们维持生存所需的食物、氧气和其他资源也都更少。

对于短期旅行来说，这种差异可能微不足道。但如果目标是火星或其他行星，为身强体壮的男性和饭量相对较小女性运送食物可能会产生明显的成本差异。因为平均而言，男性每天需要比女性多摄入15%到25%的热量。

2013年，凯特·格林(Kate Greene)在火星栖息地参与了为期四个月的模拟任务。格林的部分工作是监测志愿者的代谢输出。平均来说，尽管活动水平相似，女性消耗的热量还不到男性的一半。

除此之外，体型较小的人产生的身体废物更少(如二氧化碳和其他身体排泄物)，这意味着对回收和清除这些垃圾的航天器系统的需求更低。

女性身体忍耐力更强

那么，为什么不干脆派出小个子人类团队执行太空任务？这是因为人类的身体对太空飞行的反应不同，而且女性身体在忍受太空飞行的影响方面似乎更大优势。

在地球磁场的保护层之上，暴露在破坏性辐射下的速度更快，导致癌症和其他问题的风险也会增加。

同样，在微重力条件下也会发生许多奇怪的事情，比如细胞和整个身体都无法辨别上下方向。体液转移、免疫反应下降、少数基因显著改变表达模式，还有令人费解的视力下降问题。

从水星计划（Mercury）的早期开始，NASA就通过研究宇航员对太空飞行的生理反应来收集他们的医疗数据。2014年，NASA发布了整理数十年数据汇编而成的大型报告。

贝勒医学院太空医学中心的维吉尼亚·沃特灵（Virginia Wotring）表示：“直到最近，我们才发现有多名女性在执行太空任务。因此，基于性别差异的调查结果只是初步的。”

男性似乎受太空晕动病的影响较小，但他们的听力却更容易受损。而女性患尿路感染的几率似乎更高。更重要的是，男性往往有视力下降的问题，而女性的视力下降不那么频繁或严重。

NASA宇航员斯科特·凯利（Scott Kelly）已经在太空中停留了520天，证实了视力问题。他在自传中半开玩笑地写道：“如果科学家们不能找出导致这些视力问题的原因，我们可能不得不向火星派遣全是女性的宇航员。”

图：1984年7月25日，苏联宇航员斯维特拉娜·萨维茨卡娅（Svetlana Savitskaya）成为第一位进行太空行走的女性，她在Salyut 7太空站外执行了大约3.5小时的任务

女人天生擅长交际

这个主意不错。但除了身体因素，还有其他考虑。在拥挤的飞船里关上几个月或几年，全是女性组成的宇航员团队能相处得多好？令人惊讶的是，科学家们对女性宇航员在紧张单调的太空环境中如何生存知之甚少。

在为数不多的、确定长期任务成功或失败因素的研究中，科学家们观察了在地球上经历过类似压力的团队，比如沙漠生存长途跋涉、极地探险和南极越冬。他们发现，男性往往在短期、以目标导向的任务中表现出色，而女性则在较长期、居住类型的环境中表现更好。

美国德克萨斯大学医学分部的心理学家、专门研究群体行为的谢丽尔·毕索普(Sheryl Bishop)说：“居住环境中的人必须对人际关系更加敏感。你必须多加注意，并进行更多交流。女性天生就具备很多这类技能。”

但这并不意味着男性不能在长期的太空任务中相处得很好，只是意味着，在这些任务中取得成功的关键性格特征通常与女性有关。

女性没有男人也能繁衍后代

最后，还有一个可能是最不直接、但最具挑衅性的问题：在遥远的星球上繁衍后代。你可以派出三名女性和三名男性，告诉他们去繁衍更多后代。

但再次从成本角度来看：既然你能把他们繁衍后代的“贡献”用小瓶子收集并冷冻保存起来，为什么还要派真人去？毕竟，派遣全部由女性组成的团队并携带精子库，可以让太空计划在节约成本的同时，也增加亲本群体的基因多样性。

综上所述，无论从有效载荷价值、对身体影响的容忍度、社会心理技能和繁衍后代的能力来看，女性似乎更适合长途太空旅行。那么，这是否意味着没有理由派男性执行这些任务？不完全是。

关于团队动态的数据表明，在团队努力中，男女搭配的团队总体上表现最好。我们可以说女性在长期太空探险中的表现可能更出色，但不能说所有女性宇航员都能做得最好。

在太空飞行中，从来没有全由女性宇航员组成团队执行任务的先例，而全部由男性宇航员执行的任务却比比皆是。那么，太空船中何时会有足够多的女性？这或许要等到每个有资格的人都有平等机会获得太空船票的时候。