蓝色起源月球着陆器引擎首次点火测试，持续35秒

6月21日消息，据The Verge报道，在美国宇航局（NASA）马歇尔航天飞行中心，蓝色起源公司日前首次对其月球着陆器的全新引擎BE-7进行了35秒点火测试。这对该公司来说是个巨大进步，因为其准备建造名为“蓝月亮”的月球着陆器，并最终将其送上月球表面。

蓝色起源公司创始人杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）在推文中嵌入了测试视频，显示火焰水平地从引擎中喷出，先是出现亮绿色，然后在测试的剩余时间里逐渐透明。绿色火焰是BE-7启动发动机点火的液体发出的，液体燃烧殆尽后，火焰就会变得透明起来。

贝索斯在推文中称：“就在昨天，我们的BE-7登月引擎在马歇尔航天中心第一次点火测试。数据看起来很棒，硬件也处于完美状态。测试完全按照计划进行，持续时间为35秒。感谢整个蓝色起源团队，感谢NASA的帮助。”

贝索斯此前透露，该公司在过去三年始终在开发“蓝月亮”着陆器和BE-7引擎。“蓝月亮”将使用一个BE-7引擎降落到月球表面。着陆器能够将探测车送上月球，甚至可以搭载载人的独立航天器，将宇航员送上月球。

由于BE-7的燃料是液氧和氢，因此将来有可能利用月球表面开采的水冰提炼燃料。贝索斯明确表示，蓝色起源非常有兴趣使用“蓝月亮”帮助NASA实现人类重返月球表面的计划。