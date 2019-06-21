人类有可能生活在模拟世界中吗？

北京时间6月21日消息，埃隆·马斯克等科技巨头、学术专家曾对人类生活在机器人控制的模拟现实世界的概念进行了大量研究探索，现在，麻省理工学院研究员里兹万·维尔克在新书《模拟假说》中称，他进一步探讨了这一概念，甚至研究了人类可能需要多长时间才能利用当前的技术构建自己的现实模拟环境。

他表示，当前有几个方面可以解释为什么我们都生活在一个模拟世界。

维尔克提出了“量子不确定性”，即“一个粒子以多种状态形式存在，除非你直接观察到它，否则你不知道它以哪种形式存在。”

“量子不确定性”理论在“薛定谔猫”实验中得到了解释，该实验假设当一只猫放在一个不透明的盒子中，它既活着，又处于死亡，临界于两种状态，直到不透明盒子被打开。维尔克认为更有可能的是，当前的世界并非真实的物理世界，而是基于信息构建的。

从这个角度理解世界，我们更有可能生活在一个模拟世界中，我们对现实世界有许多不了解，我们有可能处于某个模拟宇宙中，甚至可能生活在一个模拟世界中，尽管我们不能百分之百保持自信，但有大量证据表明，模拟世界是一个未来发展方向。

通常当专家解释模拟现实的概念时，他们会提到上世纪90年代科幻电影《黑客帝国》。在这部科幻电影中，基努·里维斯饰演的主角尼奥要在蓝色药丸和红色药丸之间做出选择。如果他选择了红色药丸，将会意识到自己生活在一个模拟世界中，而自己存在于模拟世界之外。

维尔克支持牛津大学哲学家尼克·博斯特罗就曽认为，如果我们能达到“死后阶段”，即人类利能够充分利用建造模拟现实的能力，我们有能力创造数十亿个模拟环境，因此，如果这是真实的，那些模拟人类的数量最终将超过实体人类。

如果我们生活在一个模拟现实中，可能出现两个不同的可能性，这意味着要么我们是被操纵的模拟世界人工智能体，要么我们都是“玩家角色”。

作为一个玩家角色，我们将是存在于模拟之外的有意识个体，我们能够沉浸于角色之中，就像你幻想扮演精灵或者矮人一样，然而，仅是我们都可能存在于大型多人在线角色扮演游戏中，并不意味着我们没有单独的任务追求完成。

我们所做的模拟实验并非只有一个目的，例如：观察我们能否应对气候变化。相反，就像任何多角色游戏一样，每个角色都有自己的独立过关任务，也有决定选择下一步行动的自由。

那么人类要多久才能创造出属于自己的模拟现实呢？维尔克表示现已确定了“技术发展的10个阶段”，这是我们实现模拟现实环境之前需要具备的条件。他说：“我们当前处于第5个阶段，即当前围绕虚拟现实和增强现实技术。”

但真实困难的部分是，也是技术人员未探讨的内容，在科幻电影《黑客帝国》中他们认为自己有沉浸虚拟现实的原因，他们有一根线接入大脑皮层，这是信号发出的地方。因此在未来几十年至100年里，人类也许将具备模拟现实的条件。