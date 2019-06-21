高通在反垄断案中提交苹果内部文件，被美FTC拒绝

北京时间6月21日早间消息，为了阻止今年5月的一起反垄断官司的裁决结果得到执行，高通计划公布苹果的内部文件，美国联邦贸易委员会(FTC)却在周四对此提出反对。

高通周二公司将该文件提交给美国地方法院法官高兰惠（Lucy Koh），他们希望能够通过上诉来阻止一项要求其改变商业模式的裁决。苹果在内部演示文稿中阐述了“通过建立压力获得优势”和“在财务上伤害高通”的目标。

这些幻灯片是高通公司4月份针对苹果发起的另外一起民事诉讼中的开场陈述的一部分，但在高通之前与FTC的官司中从未提交过。如果高兰惠接受这些文件，那就将在高通最终上诉时成为上级法院的评估记录。

FTC的官员周四表示，提交幻灯片的行为“不正当、不公平且存在偏见”。

这些幻灯片是高通在苹果案提出的公开论点的一部分，该公司的律师认为苹果借此有针对性地攻击高通的专利许可模式。在其中，苹果公司讨论了如何“贬低”高通公司持有的专利类型，并“减少苹果支付给高通的版权费用净额”。

FTC表示，它没有获得正式机会来反对幻灯片。

FTC周四写道：“如果该文件在高调反对中幸存下来，那么苹果的证人可能就要证明该文件的背景和目的以及引用语言的含义。”

高通公司提供调制解调器芯片，帮助手机连接到无线数据网络，该公司正在争取冻结高兰惠的裁决。如果无法成功，就可能会将其专利使用费从每部手机的几美元减少到几美分。

智能手机制造商LG电子对高通公司冻结裁决的措施提出反对。这家手机制造商表示正在与高通公司就芯片供应和专利许可协议进行谈判，而如果高兰惠的保护措施无法落实，它就可能再次被迫签署不公平协议。FTC也反对高通的举动。

周二，高通公司对LG的指控作出回应，称尽管许可谈判已经暂停，但它仍将继续向这家韩国手机制造商供应芯片。