投入千万、占地上千平米，电竞馆是门怎样的生意？

过去一年，中国电竞走到高光时刻，IG夺冠让全网沸腾、中国职业电竞代表队在亚运会上取得骄人成绩。

电竞产业在国内也迎来前所未有的发展机遇。其中，作为电竞产业的线下场景落地，电竞馆逐渐走入人们娱乐消费的视野。

投资千万、占地面积上千平方米、硬件设备高端、可以承接专业电竞赛、配备餐饮服务……在一些大型的商场，这样的电竞馆开始出现，吸引男性消费力。

有人说，电竞馆不过是网吧、网咖的升级版，但是新浪科技通过采访多位电竞馆负责人、业内人士发现，电竞馆模式多样、客户群体特殊，正在成为偌大的电竞产业链上一种新型的消费产业形态。这块市场前景可观，但是也存在巨大的挑战。

电竞馆是网吧、网咖的升级版吗？

电竞馆不是一个新鲜事物，但是一直未真正走进大众生活。人们对于电竞馆的熟悉程度甚至远不如网吧、网咖。

过去几年网吧行业在走下坡路，网吧的萧条，大概从越来越多的年轻人不再走入网吧开始。那么这些年轻人转而走入电竞馆了吗？其实不然。

“电竞馆和网吧不一样，主要是提供其他服务”，一位电竞爱好者、二三线城市的高校学生告诉新浪科技，在他所在的城市，电竞馆消费按每小时5元、15元、20元不等，区别主要在于设备和环境。“比赛房比较贵一点，每间单独房间内有5台电脑，位置大，设备最好，两个房间中间有一个超大屏幕，用来投放比赛视频。其他位置就是和网吧一样玩游戏的，一排一排的电脑。”

据他介绍，周围的人网吧都不去了，去网咖的都很少，“主要是电竞馆环境设备服务都挺好，价格和网咖差不多。基本每个电竞馆都有自己的特色，观赛体验更好，我们这边就有个提供撸猫服务的。”

“网吧其实是所有轻娱乐行业里面最低端的一个场所，平均网费3-5元一个小时，而电竞馆已经是一个比较高消费的场所。”在接受新浪科技采访时，青铜互娱总经理表示，现在电竞馆针对的用户是白领阶层的，他们不愿意在家里面做电脑设备的升级，更愿意到比较好的网吧做一个娱乐放松。

这些用户游戏时长相较于网吧用户较短，沉迷程度不高，但是会有其他方面的消费，比如餐饮、其他娱乐活动，消费水平会比网吧用户更高。

据青铜互娱总经理透露，目前还没有专门针对电竞馆的牌照，运营电竞馆只需要拿到网吧的牌照就可以。

但值得注意的是，即使有一定的需求，去电竞馆消费的个体用户占比还是非常少的。上述高校学生也坦言，周围去电竞馆玩游戏的还是极少数，自己也很少去。

消费高是一方面，从场馆方来说，电竞馆更大的发展空间其实是面向B端。

同样做电竞馆的李明（化名）向新浪科技表示，一家电竞馆的支出最大在于设备，包括电脑显示器外设，还有比赛专用大屏幕、音响监控系统等。而一般来店里的顾客都是电竞职业战队、高端玩家、直播代练选手，18到35岁男性为主。

投入高、盈利慢这门TO B生意并不好做

青铜互娱是一家垂直于电竞，以主流电竞游戏IP为元素的线下空间运营商，据青铜互娱总经理介绍，公司在深圳福田区深业上城5楼开了一家BUFF电竞馆。这家占地达1700平方米的电竞馆于2018年6月试营业，区域里面配套有端游区、手游区、电竞对战舞台、主播间、KTV房、麻将房等，是一种娱乐综合体的模式。

他表示，这个项目前期投入800多万，目前仍在投入阶段。其中，近60%都是硬件设备的投入，到今年暑期之前，硬件的投入才会完成。此外铺租、人力成本也非常高。

▲BUFF电竞馆

那么，BUFF电竞馆的营收主要来自哪里？据上述负责人透露，场馆更多是做B端的生意，一方面从腾讯、网易对接一些赛事的承接，另一方面接B端企业的团建、电竞类轰趴的客户，“B端是我们主导的盈利方向，占到80%以上，C端的消费者占比会比较少一点，C端用户一天的营收大概1000多一点，还没到2000。”

“暂时不考虑盈利的问题，目前还看不到一个很好的回本周期”，青铜互娱总经理表示，BUFF电竞馆作为公司重资本的投入，更多是看中这个市场，“公司大部分的业务、资源都是在线上，有1000多个主播，是腾讯跟网易的内容供应商，现在就是这些资源需要找一些线下的场景落地，然后变现。”这个线下场景就是电竞馆。

同样做大型电竞馆的许剑峰也坦言，自己的电竞馆项目目前还是亏损的状态。

许剑峰是DT电竞浩室负责人。这家电竞馆位于杭州西湖文化广场负一层，占地近1000平方米。

据其介绍，这个场馆总投资1200万，其中硬件设备投入近600多万，人力成本近200万，还有装修等投入，“我们筹备期较长，没有同类型的场所做对比。”

▲DT电竞浩室

目前，DT电竞浩室以观赛、比赛为主要运营模式，此外还有一些异业合作，主要是大型连锁单位，来场馆自发组织比赛，没有其他的尝试。

许剑峰坦言，场馆的月营收还不足以支付月支出，虽然从在美团、大众点评上的销量看还是不错的，但还是属于亏损状态。“只开了这一家，现在这个地段并不如我们想象中的好，在考虑搬迁。近期的目标是打算再找一个人流再密集点的地方，或者适合电竞群体的一个场景。”

截止到目前，DT电竞浩室的顾客一般都是以年轻人为主，但是也有一些中年人，他们对电竞有爱好，偶尔选择过来坐一坐。

在他看来，电竞馆目前更多还是投入阶段。“电竞馆的前景我觉得不是在现在，而是在将来。像NBA篮球俱乐部或者足球俱乐部，他们会有很多周边的一些产品，等电子竞技未来能形成像NBA或者CBA这些大的联赛的性质，我们再去发展它的周边，会更好做。”

许剑峰表示，这同时也是经营者的难点，将来如果能形成像联赛性质的电竞比赛，然后每个战队都有自己的主场的情况下，电竞馆未来的发展还是很有潜力的。

电竞馆生意还需要很长的周期来探索

当然，并不是所有的电竞馆都会向着大规模、高投入、TO B的方向去做。目前来看，有资源、资金的电竞馆会向着更专业的TO B方向去发展，另一方面，也会有一些网吧、网咖逐渐升级为面向C端的电竞馆。不过，这类场馆目前还较少。

对C端来说，电竞馆还需要经历一定时间的用户教育。青铜互娱总经理透露，行业需要去定义电竞馆，“这到底是不是网吧，它的运营模式到底是什么。有一定的基础，电竞馆才会在一般用户眼中放大，而不是现在大家觉得电竞馆只是一个网吧的升级版，那还不如写网吧来的顾客会更多一点。”

青铜互娱早期也做过网吧，上述负责人指出，从网吧从业者的角度来说，网吧即将剩下3万家，这3万未来可能会升级成为电竞馆，面向C端的高消费群体。“不排除还是有一些老式的网吧做的很好，不需要改造就能很好的生存下来。”

不过，根据《2018-19年电竞产业分析报告》预测，电竞小镇、电竞馆等生意仍需3年时间形成落地。

此外，电竞馆或者电竞行业在发展的过程中，还没有形成一定的行业准规则。许剑峰对新浪科技表示，按照传统想法，电竞场馆本质上应该运营电竞相关的，但是从电竞相关的运营来看并不赚钱，“一场赛事，除非是国际级或者国家级的大赛，不然没有人愿意为这个赛事去买单，哪怕买个门票，都不愿意。原因很简单，现在网上直播比较比较发达，所以在网上直播的过程中，就渐渐地被替代掉了”。

如此，就会衍生出五花八门的经营模式，比如靠卖饮料、做单机类的游戏、VR游戏作为补充，也需要成本支持。

▲电竞馆里的VR区

所以，电竞场馆要运营下去，肯定要找一个能获利的经营主营模式来支撑。“现在没有一个行业准规则，不知道通过哪个方式才能盈利，这就是目前我们做电竞馆最担心的一个事情，也是已经发生了，但是没有展示没有解决掉的问题。”许剑峰表示。

业内人士李明指出，从行业角度看电竞馆还是属于文化管理，但是电子竞技是否属于体育项目还没有很好的界定。目前政策也有盲区，文化主管的是上网信息安全，体育宗旨在于培养电竞优秀选手。所以需要政府尽快出台相应的政策规范，使行业良性发展。

但从大环境来看，好的一点是，中国电竞产业在高速发展。报告显示，2018年中国电竞产业规模为887亿元，同比增长超过15%。在社会进入存量经济时代，电竞是为数不多保持快速。

近日，腾讯集团首席运营官任宇昕也指出，今年中国电竞用户总量预计将突破3.5亿，产业生态规模将达到138亿元。

游戏、电子竞技存在了20多年，它的场景却不断在更迭。过去是网吧，后来是网咖，如今正在向综合娱乐业态的电竞馆转型。目前虽然电竞馆但还没有到遍地开花的阶段，前其前景仍值得关注。