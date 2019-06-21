搭配这几个软件，你的 AirPods 在安卓、Mac 上会更好用

对于 iPhone 用户来说，AirPods 绝对是最值得买的一款真无线耳机。然而很多人不可能只在 iPhone 上使用它，有人会在 Mac 和 iPhone 上来回切换。考虑到 AirPods 的续航、外观等因素，很多人甚至将它搭配 Android 手机来使用。

如何让 AirPods 变得更好用呢？这篇文章里我们就向大家介绍几个优秀的第三方软件，让你的 AirPods 在 Mac、Android 等设备上发挥更大的作用。

Mac 设备

AirBar



AirPods 在 iPhone 上连接非常方便，但切换到 Mac 时需要多一步操作：点击菜单栏中的音量图标，选择 AirPods 进行连接。这个过程虽然简单，但如果多次重复也非常麻烦，AirBar 可以将这个过程简化为一次点击。

只要点击菜单栏中的 AirPods 图标，就能一键连接你的 AirPods，再次点击断开连接，简单方便。

下载地址：https://tiivik.github.io/（免费）

ToothFairy

ToothFairy 也是用于一键连接 AirPods，它的功能比 AirBar 更多，支持键盘快捷键，同时支持除 AirPods 之外的更多耳机。

你可以将几个常用耳机全部添加到菜单栏中，随意进行切换。设置中提供了更多的耳机图标，方便辨别。

下载地址：Mac App Store（30 元）



Airbuddy

AirPods 连接 iPhone 的动画效果非常好看，但苹果并没有加入到 Mac 上，Airbuddy 弥补了这个遗憾。打开 AirPods 的盖子，Mac 会从顶端显示与 iPhone 上一样的动画效果，可以看到充电盒和耳机的电量，与 iPhone 完全同步，很准确。

下载地址：https://gumroad.com/l/airbuddy（5 美元）

Battery Stats for AirPods

AirPods 的续航能力很强，强到我们有时会忘了充电，这个工具的作用就是在耳机快没电时提醒你进行充电。

当左右耳机掉至 10% 电量时会弹出通知，设置中可以设置更早的提醒，比如 50%。点击 Battery Stats for AirPods 的图标可以随时查看耳机电量。

下载地址：Mac App Store（免费）



Android 手机

AirBattery

AirPods 配合 Android 手机会丧失好多功能，最影响使用的是无法显示电量，AirBattery 的作用就是弥补这一缺陷。AirBattery 会在充电盒打开时显示电量，或者将它常驻到通知栏，随时查看。

它还支持取下耳机自动暂停音乐的功能，经测试支持 QQ 音乐、网易云音乐，只是和电量动画一样，速度相比 iPhone 上是有延迟的。

下载地址：Google Play（免费，有内购）



AndPods

AndPods 同样支持电量显示、人耳检测，它比 AirBattery 还多了一个功能，就是可以在 Android 手机里直接调整触摸控制。AndPods 中有双击、四击两种操作，可以设置播放暂停、上一曲下一曲，甚至还能唤起语音助手，这个就连 iPhone 也没有支持，非常不错。

下载地址：https://www.coolapk.com/apk/cn.xiaolongonly.andpodsop（免费，有内购）



说到底 AirPods 还是最适合在 iPhone 上使用。如果你已经购买了 AirPods，需要在 Android、Mac 上使用，那么这几个软件可以更好地发挥 AirPods 的作用。