Facebook品牌大一统！旗下公司员工将全部使用@fb.com后缀

6月21日上午消息，据外媒Dailydot援引《商业内幕》消息报道，Facebook正尝试让Instagram、WhatsApp和Oculus等旗下公司的员工使用以Facebook域名为后缀的新邮箱，以此来统一公司品牌。

Facebook的全球首席营销官安东尼奥·卢西奥本周在法国戛纳狮子广告节上表示，在未来数月内，以@instagram.com、@whatsapp.com和@oculus.com结尾的邮箱将逐渐过渡到以@fb.com结尾的邮箱。

根据卢西奥的说法，此举在于进一步整合Facebook旗下的各类应用，并清楚地让用户知道，Facebook拥有这些应用。他说：“我们希望更加积极主动地让每一个人都知道，所有这些应用都属于同一个大家庭，包括Oculus。”

这系列变化不会止于电子邮箱域名。卢西奥进一步解释说，Facebook还计划将该社交媒体网站整合到公司其他热门服务的广告中。“所以，我们所做的一切始于产品体验，最终将扩展到广告，为Facebook品牌带来更多归属感，”他说。

虽然Facebook的目标是通过强调其成功的产品来巩固自己的形象，但鉴于隐私丑闻使得公司形象一跌再跌，统一邮箱后缀的决策或许会带来其他一些问题。

公司的首席执行官马克·扎克伯格有心努力改变公司的声誉，但该社交媒体巨头仍在苦苦挣扎。Facebook之前试图进一步控制旗下子公司的行为也引发不少问题。