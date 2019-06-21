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菲律宾电信巨头推出东南亚首个5G服务，华为是核心供应商

2019-6-21 11:26:03来源：TechWeb作者：菲律宾责编：孤城评论：

6月21日消息，据国外媒体报道，周四，菲律宾的电信巨头环球电信公司（Globe Telecom）推出了该国首个5G服务，而华为是其核心设备供应商。此外，菲律宾也成为东南亚首个推出5G服务的国家。

环球电信公司的首席商务官Alberto de Larrazabal表示，作为今年12亿美元资本支出的一部分，该公司计划为主要城市中心的数万户家庭和办公室提供高速互联网服务。

他补充说，环球电信公司将使用华为的无线电和调制解调器等设备来提供5G宽带互联网。

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关键词：菲律宾5G

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