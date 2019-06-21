6月21日上午消息，据台媒《经济日报》报道，鸿海董事会选举刘扬伟为新董事长，李杰为副董事长。郭台铭虽不担任董事长，但依然为鸿海董事。

▲刘扬伟

5月11日，鸿海曾公布新任董事名单，分别为郭台铭、吕芳铭、刘扬伟、李杰、卢松青及戴正吴，以及三名独立董事，分别为王国城，郭大维及龚国权。

据台湾地区《经济日报》报道，鸿海集团正逐步建构半导体上、下半垂直整合供应链，刘扬伟是主导的关键人物，今年并出任集团旗下半导体关键转投资京鼎董事长。

鸿海集团近年来极力冲刺半导体事业，刘扬伟身兼S次集团总经理，是中生代大将。据了解，S次集团的成立，意味鸿海对半导体事业相当重视，将层级拉高到次集团，去年鸿海集团积极参与东芝竞标案竞投标，就是由S次集团负责。

▲鸿海股东大会投票结果

刘扬伟个性相当低调，但他的半导体资历相当丰厚，曾创办Integrated Telecom Express Inc.、Young Micro等公司，因而深获鸿海董事长郭台铭倚重。

五年级的刘扬伟毕业于台湾交大电子物理系，是联电荣誉副董宣明智的学弟，随后赴美取得南加州大学电子工程与电脑科学硕士。他早年曾待过联电集团，是联电旗下IC设计商联阳的创办人，并曾在鸿海旗下华升电子（华升与鸿准合并后改名为鸿准）与郭台铭共事，当时双方已结缘。

刘扬伟还曾担任IC设计公司普诚总经理与副董、郭台铭特别助理等职务，迄今已在鸿海集团任职已逾十年，常被郭台铭称许是干部学习的榜样。

回溯刘扬伟在鸿海任职后，首度公开在媒体曝光的时间点是鸿海集团当年与Mozilla的合作案。近年来不时有媒体捕捉到刘扬伟陪同郭台铭在外用餐，今年4月郭董为了参选一事到新北板桥慈惠宫参拜，也要求刘随行，两人的交情可见一斑。

另一方面，鸿海旗下子公司晶宏拟跨足ODM芯片，配合集团发展大计，积极合并LCD驱动IC公司，当时郭台铭即钦点刘扬伟扛下集团内部半导体事业垂直整合大任，透露郭董对刘非常倚赖，初步构想由晶宏供应自家手机的芯片，复制“华为–海思”模式。