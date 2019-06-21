谷歌终结自家平板电脑：终于砍掉了那个赔钱货

平板电脑市场低迷确实影响了不少厂商的决策，前不久华硕刚刚表示自己将会放弃平板业务，最近就连Google也表示自己不玩了。

Google在去年下半年才刚刚推出了全新的Pixel Slate平板电脑，并且为它提供了蓝牙键盘以及手写笔等配件产品，试图让这款平板电脑具备一定的生产力。但实际上Pixel Slate给用户带去的体验并不理想，Chrome OS虽然能运行Android应用，但Pixel Slate表现出了相当不良的兼容性（应用开发者不愿做适配也是一方面），同时蓝牙键盘鬼畜的支撑以及会漂移会延迟的手写笔，都让Pixel Slate自带了劝退属性。

当然作为这一系列的开山之作，小问题层出也算是在意料之中（毕竟是Google自己出品的硬件，大家都懂），而在新款iPad Pro上市之后，Pixel Slate的设计就开始明显落后于苹果和微软家族的平板产品，所以Google粉们都在等待今年他们会如何升级更新，但Google直接选择了放弃。

在决定放弃平板产品后，Google计划中的两款新Slate系列平板电脑产品将会直接被砍，原Pixel Slate相关员工将会转战笔记本电脑团队，当然Google同时表示之前购买了Pixel Slate的用户也不必担心，他们还会继续给这些产品提供售后的维护服务。

值得一提的是，Google平板电脑和笔记本实际上同属一个部门，而与平板电脑一样运行Chrome OS系统的Google笔记本Pixelbook也没能延续前辈Chromebook的强势表现，Google最近甚至正在撮合Pixelbook拥抱Windows系统，所以难道就连Google自己也已经不再信任Chrome OS了吗？而除了自家的Chrome OS之外，Android阵营的平板电脑也没过得好到哪里去，现在Google彻底撒手平板业务，虽然系统还会例行更新，但Android平板的未来又在哪里呢？