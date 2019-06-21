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马斯克发了一条微博，网友：公共微博，禁止抽烟

2019-6-21 15:44:06来源：新浪科技作者：-责编：孤城评论：

6月21日下午消息，马斯克今日在微博（Weibo）和Twitter（推特）上发了一张奇怪的照片。

▲马斯克的微博和推特原图

此外，在推特上，马斯克还换了新头像。在新头像中，一只猩猩抱着一瓶酒。

▲马斯克的推特新头像

最近在推特上，马斯克又是“抽烟”又是“喝酒”，难道这是要回归到以前的生活了？

去年9月，马斯克做客乔·洛根（Joe Rogan）的播客期间吸食大麻、喝威士忌。当时有报道称，美国空军正在调查此事。因为马斯克是SpaceX的CEO，而SpaceX为美国政府提供卫星发射服务；如果马斯克持有美国政府安全许可，是不允许吸食大麻的。但美国空军新闻发言人霍普·罗宁（Hope Cronin）表示，媒体的说法并不准确。

撇开这些不说，对于马斯克在微博上发的这张图片究竟是什么含义，网友纷纷展开了自己的解读。

有网友说马斯克“飘了”，并在微博评论区晒出了去年9月马斯克抽大麻的图片。

也有网友评论说，“公共微博，禁止吸烟。”还有网友以开玩笑的语气说，“放火烧山，牢底坐穿。严禁携带火种进山。”

当然，还有网友表示对马斯克的崇敬之情，表示“致敬马斯克，一定努力买特斯拉，加油。”

本周一早上，马斯克在推特上表示，他“刚刚删除”了自己的推特账号。他在推特上发表了声明，但该账户似乎仍然活跃。

马斯克还将用户名改为“Daddy DotCom”。几小时后，马斯克将用户名改回“埃隆-马斯克”。周日是美国的父亲节。

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关键词：马斯克微博

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