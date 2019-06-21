细思极恐！二手谷歌Nest摄像头可被用于偷窥

如果买了一个二手的Nest摄像头，你也许需要马上在镜头上贴上胶带，或者干脆停止使用。这是为什么呢？一位前Nest摄像头主人发现，他仍然可以通过自己的Wink智能家庭中心访问该摄像头的馈送。

Facebook Wink用户群组的一名成员发现，在出售了Nest Cam之后，他仍然可以从旧摄像头中获取图像，但这些图像并不属于他的财产。也就是说，他通过自己的Wink账户“窃取”了新主人的信息。作为最初的用户，他已经将Nest Cam连接到了自己的Wink智能家居中心上，并且不知何故，即使在他重置后，连接仍在继续。

我们决定亲自测试，结果发现，正如这位用户所遭遇的那样，已经“退役”的Nest Cam Indoor图像仍然可以通过之前链接的Wink帐户查看。不过，所能查看的并不是视频流，而是每隔几秒钟拍摄的一系列静止图像。

令人害怕的是，原来的摄像头主人在出售旧设备之前，已经按照商家推荐进行了恢复原厂操作，但这并没有阻止他对摄像头馈送的访问权限。

Wirecutter确认他们也可以通过之前链接的Wink帐户访问重置后的Nest Cam Indoor摄像头的图像源：“简单来说，如果你购买并设置了一个已与Wink配对过的二手Nest室内摄像头，则前一个所有者可能可以自由访问该摄像头的图像。我们目前还不知道如何解决这个问题。”

目前还不清楚这一缺陷是否只影响Nest Cam Indoor产品，还是影响包括Nest Cam Outdoor、Nest Cam IQ Outdoor和Nest Hello视频门铃产品在内的整个系列。最糟糕的是，目前还不知道这个缺陷是否可以修复。在得到Nest官方消息之前，如果你购买了一台二手Nest摄像头，并且重视你的隐私，最好的办法就是立即拔掉它的电源。

一位谷歌发言人发表了以下声明：

“我们最近注意到了一个问题，该问题影响到一些通过Works with Nest连接到第三方合作伙伴服务的Nest摄像头。我们已经为这个问题推出了一个自动更新的修复程序，因此，如果你拥有一个Nest摄像头，无需采取任何措施。”