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LINE FRIENDS又添新朋友，小米旅行箱布朗熊限量版来啦

2019-6-21 16:57:01来源：爱活网作者：弱鸡13责编：阿迷评论：

熟悉小米的朋友一定还记得在“愚人节”那天，小米发布了小米旅行箱20英寸LINE FRIENDS莎莉全球限量版。那么有了莎莉，就一定会有其他的friends，于是就在近日，爱活网收到了上周刚刚发布的小米旅行箱20英寸布朗熊限量版。

与莎莉全球限量版相同，布朗熊限量版的小米旅行箱采用了布朗熊的棕色色系作为箱子整体色调。在旅行箱的正面，则有布朗熊的面部形象。箱体采用了可回收的科思创PC材质，三层复合抗压结构，使箱体表面更加耐磨，并具有出色的回弹性，不易变形。

除了抗压性更好外，小米旅行箱布朗熊限量版的表现呈微笑蜂窝形圆点状花纹，耐磨防刮，双面横条形凹凸槽设计，给箱体提供了由上到下的力学支撑，有效缓冲受冲击时的压力。

小米旅行箱布朗熊限量版同样也采用TSA海关密码锁，在出国托运过关时，工作人员可使用多国通用的万能TSA专用钥匙，在无损情况下打开旅行箱进行检查，安心通关。

此外，小米旅行箱布朗熊限量版采用了耐磨高弹性TPE材料的万向轮，触感柔软，负重与减震能力俱佳。轮座与支撑架间紧密贴合，避免晃动时发出的噪音，即便在复杂地面行走，也很顺滑。

▲非常顺滑的万向轮GIF

小米旅行箱布朗熊限量版采用了全铝合金拉杆，4档可调节，适用于大部分人的身高，可随之调节，手感也非常轻巧牢固。

而在内部，小米旅行箱布朗熊限量版的分区收纳也非常合理，灵活的分隔结构和多功能网格置物袋，使衣物和随身物品有序安放。其采用的衣物和家用纺织品常用的聚酯纤维面料，非常柔软亲肤，即便是贴身衣物也可安心放置。

可以说，小米旅行箱布朗熊限量版除了有布朗熊的独特标志外，其他与小米旅行箱通用版没有什么区别。唯一区别的是布朗熊要比普通版多出100元，为399元。这款限量版是否值得多花100元，就看你是不是布朗熊的粉丝了。

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关键词：小米行李箱布朗熊

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