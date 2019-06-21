网易云音乐注册资本增加2.11亿美元

IT之家6月21日消息 据企查查数据显示：6月19日，杭州网易云音乐科技有限公司工商信息发生变更，注册资本由5.8925亿美元增加至8.0025亿美元，增加幅度35.81%。

早在2018年11月12日，网易对外宣布，网易云音乐完成新一轮融资，融资金额约为7亿美元。其中投资方包括百度、泛大西洋投资集团(General Atlantic)、博裕资本和其他一些投资者。其中百度为战略投资方。经过融资，网易公司仍享有对“网易云音乐”业务的控制权。