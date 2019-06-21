小米手环4“复联”限量版礼盒开箱图赏：属于漫威迷们的礼物

在可穿戴设备领域，小米手环一直保持着不错的市场表现，前不久他们也正式发布了小米手环4系列，新品除了标准版和NFC版本外，还包括小米手环4复仇者联盟系列限量版礼盒。极客之选也于最近拿到了这个比较特别的版本。

作为一个顶着复仇者联盟IP的礼盒产品，小米手环4复仇者联盟系列限量版礼盒相比其它两个版本，主要的不同之处体现在包装和产品本身设计上。

其采用了具有复仇者联盟元素的外包装盒，体积比小米手环4标准版以及NFC版本的包装盒大出不少。在这个更大的包装盒里，包含一个具有独立编号的收藏证书、正反分别印有AVENGERS和MI字样的金属铭牌、两个彩色腕带、一个安装在黑色腕带上的手环以及充电器等。

为了能够进一步体现复仇者联盟主题，小米不仅在腕带的锁扣上加入了复仇者联盟、钢铁侠以及美国队长的图案，还提供漫威主题表盘。与此同时，机身底部也明确标注了MARVEL字样。下面一起来欣赏下。

值得一提的是，由于小米手环4复仇者联盟系列限量版礼盒产品是基于标准版来做的，所以功能性方面其和标准版保持一致，并不支持小爱同学以及NFC功能，这一点大家需要留意下。

最后，官方公布的小米手环4复仇者联盟系列限量版礼盒为348元，比小米手环4标准版贵了180块钱，感兴趣的朋友可以了解下。