中国电信集采85万只光模块背后：新集采模式试水，5G需求初现

近日，中国电信启动了2019年光模块集采。此次集采共分为三个标包。标包一约65万只10G及以下光模块；标包二为约6万只10G以上光模块；标包三为约14万只PON光模块。

中国电信要求，申请人的投标产品必须是自主研发、生产（包括仅生产环节OEM）且成熟稳定的，并提供以下证明文件：

一、2018年1月1日至今（截至本资格预审公告发布前1日，以发票开具日期或报关日期为准）用于光模块生产所采购的核心器件（至少包含“激光二极管、PD、IC、BOSA、TOSA、ROSA、TO-CAN、管芯”其中的三种）不低于1000万元人民币。

二、应在国内（不含港澳台）具有研发、生产基地并提供详细地址，如为OEM生产的需提供代工工厂详细生产地址及长期稳定独家代工合作的证明。

三、需具备所申请标包内所有型号规格产品的自主研发、生产能力。

四、投标产品（不区分标包）的年产能不少于100万只。

五、应具备成熟稳定的生产流程及质量控制追溯体系。

据悉，中国电信此次光模块集采是国内运营商首次在集团层面进行光模块的集采。在此之前，已经有部分省份进行了集采的试点工作。

业内人士认为，中国电信此次光模块采购背后透露了两大重要信息：第一：降低成本。此次采购是面向设备厂商，设备厂商再向光模块厂商进行采购。而在新的模式下，采购的流程环节减少了，资本开支随之就降低。换言之，就是通过压缩交易环节来降低成本。第二：5G需求初现。假设3.5GHZ的5G基站数是1.8GHz的4G基站的2倍，基站按三扇区考虑，预计整个5G网络会带来数千万量级的25/50/100Gbit/s高速光模块用量。标包二中约6万只10G以上光模块就是中国电信建设5G网络的初期需求。

但是有观点认为，中国电信此次集采光模块将面临较大的阻力。该人士给出的理由是，运营商集采的光模块并不能保证质量，最后网络发生状况就会存在扯皮问题，到底是设备问题还是光模块问题谁也说不清楚。同时，运营商采购光模块并不能采购所有高中低端产品，在产品把控\议价能力上都没有设备商有优势，还是交给设备商最为合适。