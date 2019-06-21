摄影：霓虹璀璨眼花缭乱，欢迎来到东京之夜

日本东京，是世界上人口最密集的城市之一，但在拥挤中却不缺乏秩序。特别是入夜后的东京，更是呈现出一片五光十色的城市夜景，如果要评选地球上夜景最璀璨的城市，东京是无论如何都能位列其中的。

而要说到拍摄东京，恐怕没有比东京人更能懂东京了。一位来自东京的摄影师Hosokawa Ryohei用自己手中的相机，通过长曝光、快照等形式为我们呈现出一幅幅活力东京夜生活，在这里，多雨的夜晚被霓虹灯点亮、繁忙的交通路口汽车尾灯形成一条条光影线……