即是相机又是打印机还是录音机，还有比富士Instax Mini LiPlay玩得更溜的吗？

经过了那么多年的爆发式增长，经历了萌化，变方，数模一体，明星联名的一次成像相机还有创新的点吗？一次成像界的老大哥，富士Instax给出的答案是，当然有。

富士今天在杭州发布了Instax Mini LiPlay数模一次成像相机，这款相机不仅能实现拍照/自拍并打印，还能录制10秒钟的语音，让照片变成一张有声照片。有声照片就是运用数字水印技术，在照片上嵌入最多10秒的声音信息，保存到云端。打印出来的照片上带有二维码，手机扫码后会跳转网页查看有声照片，也可以分享给朋友。为了防止有声照片的连接被不明人士获取，云端照片还可以加密。

不仅如此，用Instax Mini LiPlay拍完的一次成像照片还能直接在相机上用内置的滤镜和趣味模版修图，使用屏幕下方的机身按键给照片加个边框、加点装饰，或者是变换一下色调。另外，配合Instax Mini LiPlay同名App，还可以把手机作为遥控器，开启遥控拍摄，自拍与合拍就更加方便了。

从外观上看，Instax Mini LiPlay就是一款带2.7英寸，23万像素彩色夜景的instax SHARE，但体积并没有因为多了一块屏幕而变大，反而十分轻巧，重量仅255g，拿捏起来比mini9还要轻巧，身材大概只有方形相机instax SQ20的三分之二，长方形的精巧外形可以随便放进妹子的包里。

Instax Mini LiPlay使用了一块1/5英寸CMOS传感器，有效像素为2560 x 1920，感光度范围为ISO 100至1600，搭载了一支等效135画幅28mm视角、光圈为f/2.0的广角镜头，对焦距离为0.1米至无限远，快门速度为1/4s至1/8000s，内建了存储空间，可保存45张照片，也可通过MicroSD扩展存储空间。它使用标准的Intsax相机盒，打印单张照片只要12秒，充满电可打印100张照片。

妹子们也可以通过蓝牙将手机里修好的照片传到Instax Mini LiPlay上直接打印，这样能保证打印出来的一次成像相片是完美无瑕的。所以你可以把它看成是一台集带屏幕的数模一体instax SHARE和Checky Qiao打印机为一体的神仙产品，买一台Instax Mini LiPlay能省下两台的钱。而且Instax Mini LiPlay的定价并不贵，1299元的价格，7月1日就开始上市了。

虽然市面上还有一些其他的一次成像相机，但是像富士胶片这么年年创新的厂商真的不多了，在一次成像产品与流行文化的跨界后，还能创造性的研发出mini LiPlay，实在是给相机市场带来新的乐趣。重要的是，妹子们逢年过节又有新的礼物可以收了。