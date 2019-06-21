郭台铭：若当选领导人，要把台湾全工厂变成智慧工厂

6月21日下午消息，据台湾地区《经济日报》报道，在今天上午举行鸿海股东会结束后，鸿海董事郭台铭表示，不会保留总裁头衔，未来也不会回到鸿海。他还表示，若当选台湾地区领导人，不仅会呼吁苹果可以到台湾来，还要把台湾全工厂变成智慧工厂。

今天上午，鸿海举行股东会，全面改选董事，新任董事会推选刘扬伟为新任董事长，没有郭台铭担任董事长的新时代来临。

会后，郭台铭接受媒体采访表示，他把董事长棒子交出去，从现在起他只是董事，他首次明确指出，未来不会保留总裁头衔。

外媒问及此次是交棒还是找人代班，郭台铭强调“绝对不会回来鸿海”，他认为经营团队已经具备独立的能力，也通过外资考验，他说以后也不会干涉鸿海。

郭台铭指出，鸿海日前首次自办法说会后，法人支持度非常高，此时他选择交棒、转换跑道，也是给经营团队历练，他认为最困难的时候，历练会最真实。他对未来的经营团队有信心，对员工、投资者都有信心。

对于新任董事长刘扬伟和副董事长李杰的期许，郭台铭说两人各有专长，刘扬伟在公司做很久，负责单位多，也从基层做起是台湾电子业的老前辈，非常适合。

对于李杰，郭台铭认为，李杰是工业人工智能应用的领导人物，李杰负责鸿海在美国威州投资计划，也做过美国白宫的科技顾问。整体来看，刘扬伟对软件和半导体在行，李杰专攻工业互联网，对鸿海有很大帮助。

郭台铭说，若他当选台湾地区领导人，要把台湾全工厂变成智慧工厂。此外，郭台铭还表示，站在台湾地区领导人参选人的立场，他还呼吁苹果可以到台湾来。

先前郭台铭曾说，鸿海股价未到新台币200元决不退休、现在却又转换跑道选台湾地区领导人，郭台铭表示，这是大环境的问题，股价下跌，代表大家对于台湾经济前景不看好。他说大家再忍耐几个月，他当选台湾地区领导人后，会把这些问题解决。