Skytrax2019世界航空奖公布，卡塔尔夺冠海航进步最大

一年一度的Skytrax世界航空大奖在今年6月18日的巴黎航展期间又出炉了。这个奖项始于1999年，由英国航空服务调查机构Skytrax创立，奖项的评选基于全球航空公司乘客满意度的调查结果。由于整个评选过程保持独立、不收取任何费用且调查基数也足够大，因此还被“航空界的奥斯卡”。

另外，根据官网的数据来看，今年有超过100个国家的2165万真实用户参与了乘客满意度调查投票，以确保了评选结果的真实、可靠和相对客观。下面就让我们一起看看有哪些上榜了的名字吧！

2019年年度全球十大最佳航空

TOP1：卡塔尔航空（Qatar Airways）

作为土豪航空的代表之一，卡塔尔航空曾多次出现在该榜单上，今年更是直接喜提桂冠。同时，它也是全球现今少数几家航线能够涵盖欧洲、中东、非洲、亚太、北美和南美的航空公司代表之一，航线遍布全球超过150座城市机场。虽说整体票价相对而言有些稍贵，但好在有杰出的服务傍身，也算是物有所值。

TOP2：新加坡航空（Singapore Airlines）

2018年Skytrax世界航空大奖的冠军——新加坡航空在今年的排名上下滑一位，位居全球排名第二位。而除了该奖项之外，新航还把最佳头等舱航空公司、最佳亚洲航空公司、最受青睐的国际航空商务舱/头等舱等奖项一并抱走。作为有着“最安全”、“最舒适”称号的新航，自创建来就以国际最高标准要求，并为其在业界赢得了好口碑和荣誉。

TOP3：全日空航空（ANA All Nippon Airways）

全日空是亚洲最大的航空公司之一，同时也是“星空联盟”航空联盟成员之一。作为一家五星航空公司，全日空一向以细致的服务闻名，除此之外，全日空的机餐也十分美味。正因如此，除了这次的最佳航空奖之外，还获得了最佳商务舱餐饮奖和亚洲最佳商务舱的殊荣。

TOP4：国泰航空（Cathay Pacific）

2014年位于全球最佳航空公司榜首的国泰航空虽然在前几年频频下跌名额，好在今年回到了TOP4的位置。身为又一家五星级航空公司，国泰的座椅宽敞舒适、起落平稳安全，哪怕是经济舱配备的机餐也十分可口，为其赢得不少好评。当然，最有人气的还要数其位于香港机场的寰宇堂等贵宾休息室，在那里你可以享受各种丰富完善的服务设施，阅读、健身、沐浴、游戏、餐饮…总之只有你没想到没有国泰做不到的。

TOP5：阿联酋航空（Emirates）

阿联酋航空是全球发展最快的航空公司之一，也是世界为数不多的清一色大型飞机的航空公司。虽然不是五星级航空公司，但一点也不影响其入选榜单，甚至几乎每年都会出现在全球最佳航空公司的榜单上。

除了优质的服务外，阿联酋国际航空的餐饮部还会为节食者、宗教信仰者提供特别餐，甚至还有孩童专属的多种儿童餐。而娱乐方面，阿联酋航空也是连续十多年蝉联全球最佳机内娱乐大奖，丰富的机上游戏让其深受用户喜爱。

TOP6：长荣航空（EVA Air）

说起长荣航空，自然免不了要提旗下的Hello Kitty主题客机，独具特色的形象一度使它成为“少女收割机”，而且不止是涂装，机舱内的装备、机餐也都有Hello Kitty的元素，可以说是十分走心的设计了。作为台湾排名最高的航空，长荣也是几乎每年都榜上有名，虽然今年的排位又下滑一位，但仍然获得了最佳经济舱餐饮和最佳机舱清洁的荣誉。

TOP7：海南航空（Hainan Airlines）

作为世界上成长最快的航空公司之一，海南航空不仅在这次的榜单上荣获TOP7的荣誉，甚至还9年蝉联Skytrax五星航空。作为自家门口的五星航空，海航有多条直飞洲际的航线都值得尝试。当然，对于我这样的铲屎官而言，最期待的还要数其在5月21日完成的客舱宠物运输，以后坐飞机就能把狗子放到座位下方一同出游啦！

TOP8：澳洲航空（Qantas Airways）

澳洲航空是大洋洲和南半球最大的航空公司，也是全球历史最悠久的航司之一。它曾被AirlineRatings.com评为全球最安全的航空公司，在保持着喷气机时代无一例死亡的安全记录。此次还同时收获了大洋洲最佳商务舱、大洋洲最佳经济舱的奖项。

TOP9：汉莎航空（Lufthansa）

汉莎航空成立于1953年，是全世界最享誉盛名的航空公司之一。按照载客量和客运机队规模来算，是欧洲最大的航空公司，同时它也是欧洲唯一一家五星航空公司，舒适的座椅和高品质的餐点是令他拥有高人气的原因之一。早在2016年，汉莎航空曾入选前十大全球最佳航空公司，并荣获最佳跨大西洋航空公司和最佳西欧航空公司奖项。

TOP10：泰国航空（Thai Airways）

和去年一样，泰国航空保持了TOP10的排位，同时也是今年全球最佳经济舱的获得者。作为星空联盟的创始成员之一，泰国航空的国际航线主要覆盖欧洲、东亚及南亚，以本国传统文化为主打特色，在各方面都传递着泰国的热情与微笑。另外，今年也并不是泰航第一次上榜，早在2003年和2005年它就曾获得过Skytrax的年度最佳航空公司奖，今年更是将原本在其之前的印尼鹰航挤出前十的位置。

说完了本年度全球十大最佳航空后，下面再让我们看看最佳头等舱TOP10到底花落谁家吧。

2019年年度最佳头等舱TOP10

TOP1：新加坡航空（Singapore Airlines）

TOP2：汉莎航空（Lufthansa）

TOP3：法国航空（Air France）

TOP4：阿提哈德航空（Etihad Airways）

TOP5：卡塔尔航空（Qatar Airways）

TOP6：阿联酋航空（Emirates）

TOP7：全日空（ANA All Nippon Airways）

TOP8：瑞士国际航空（Swiss International Air Lines）

TOP9：澳洲航空（Qantas Airways）

TOP10：阿曼航空（Oman Air）

首先，整个最佳头等舱TOP10的排位几乎都被欧洲以及中东的一些土豪航空所占领，看来砸钱拼硬件还是很有效果，不过也正因此，新航蝉联第一更具说服力。除了不断推出新的机型之外，新航在今年还复办了全球最长航线，从新加坡直达纽约，虽然有将近19个小时的空中时间，但依然舒适安全。

尤其是新航的A380s推出的The six套房，说是一个迷你五星级酒店都不为过。该套房的布置以酒店式套房作参考，空间感十足，中间位置为床，只要将中间隔屏拆下，就可将两张床合并成豪华双人睡床。床前还有一部32寸高清电视，至于床的两旁则另设两张真皮转动座椅。个人护理用品方面，不论睡衣、拖鞋、棉被、枕头、及梳洗包内的各式用品一律为Lalique的出品。

2019年年度最佳商务舱TOP10

说完了最佳头等舱奖，下面就来一起看看今年的年度最佳商务舱TOP10吧！

TOP1：卡塔尔航空（Qatar Airways）

TOP2：全日空（ANA All Nippon Airways）

TOP3：新加坡航空（Singapore Airlines）

TOP4：阿联酋航空（Emirates）

TOP5：澳洲航空（Qantas Airways）

TOP6：海南航空（Hainan Airlines）

TOP7：泰国航空（Thai Airways）

TOP8：阿提哈德航空（Etihad Airways）

TOP9：国泰航空（Cathay Pacific Airways）

TOP10：印度尼西亚鹰航空公司（Garuda Indonesia）

在今年的榜单上，你依然可以看到卡塔尔航空，这已经是它连续第三年蝉联榜首了。

卡航的QSuite系统拥有业界首个商务舱双人床，并配有可调节的隐藏面板，乘客可随时升起与毗邻座位隔绝的面板，以打造私人专属空间。而可调节面板和可移动显示屏还能为中间四座的旅客打造私人套间，让同行者能一同享受机上就餐、娱乐甚至工作等等。

另外，其商务舱座椅的设计也是经过仔细考量，比如有手工缝制的意大利真皮以及缎面玫瑰金镶嵌等等。而针对在机上长时间睡眠的乘客，QSuite也能设置为“免打扰”模式。至于餐饮方面，除了普通的机餐外，卡航还为商务舱的乘客全程提供小吃拼盘，可以说非常贴心到位了。

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2019年年度最佳机舱清洁的航空公司TOP10

其实，对于大多数普通人而言，并不会每次都选择昂贵的头等舱或是商务舱出行，因此，航空公司的机舱清洁卫生显得尤为重要。毕竟，谁也不想在密闭的机舱内与脏乱的环境为伍，下面就让我们一起看看本年度最佳机舱清洁的航空公司TOP10吧！

TOP1：长荣航空（EVA Air）

TOP2：日本航空（Japan Airlines）

TOP3：全日空（ANA All Nippon Airways）

TOP4：新加坡航空（Singapore Airlines）

TOP5：韩亚航空（Asiana Airlines）

TOP6：海南航空（Hainan Airlines）

TOP7：瑞士国际航空（Swiss International Air Lines）

TOP8：国泰航空（Cathay Pacific Airways）

TOP9：卡塔尔航空（Qatar Airways）

TOP10：汉莎航空（Lufthansa）

作为全球第八家五星级航空公司，长荣航空不仅上榜了今年的全球十大最佳航空，还获得了本年度最佳机舱清洁的航空公司榜首。而去年名列榜首的全日空则下滑两名，跑到了第三的位置。至于海南航空，则从去年的TOP9上升到了TOP6的位置。如果大家近期有出行计划的话不妨按照表单上的排位来选择喜欢的航司吧。

2019年年度最佳经济舱TOP10

终于来到了最佳经济舱TOP10的环节，那么在今年的榜单上，有哪些航司飞速发展起来又有哪些航司悄悄下滑了排位呢？

TOP1：日本航空（Japan Airlines）

TOP2：新加坡航空（Singapore Airlines）

TOP3：卡塔尔航空（Qatar Airways）

TOP4：泰国航空（Thai Airways）

TOP5：全日空（ANA All Nippon Airways）

TOP6：阿联酋航空（Emirates）

TOP7：国泰航空（Cathay Pacific Airways）

TOP8：海南航空（Hainan Airlines）

TOP9：汉莎航空（Lufthansa）

TOP10：长荣航空（EVA Air）

连续两年获得“年度最佳经济舱”奖的泰航在今年下跌三位，跑到了TOP4的位置，而今年的榜首则给了日航。与其他航司的经济舱相比，日航经济舱的座椅前后差不多相距31

-33英尺之间，座椅宽度则是16.8-18英尺，所有经济舱的座椅均可以后倾111度，完全符合了人体工学的设计，再加上充沛的空间，为其赢得不少用户的喜爱。

至于新航和卡航，则与去年一样，分别位于第二和第三的位置。国泰航空这次下跌一位，从去年的TOP6成了今年的TOP7。另外，去年曾在榜单上的印尼鹰航这次则被甩出了TOP10，取而代之的则是海南航空位于TOP8。

当然，除了上述的哪些榜单之外，还有最佳航空公司机组人员奖、最佳机场奖等等。下面就让我们一起看看这些吧！

2019年年度最佳航空公司机组人员TOP10

TOP1：新加坡航空（Singapore Airlines）

TOP2：印度尼西亚鹰航空公司（Garuda Indonesia）

TOP3：全日空（ANA All Nippon Airways）

TOP4：泰国航空（Thai Airways）

TOP5：长荣航空（EVA Air）

TOP6：国泰航空（Cathay Pacific）

TOP7：海南航空（Hainan Airlines）

TOP8：日本航空（Japan Airlines）

TOP9：卡塔尔航空（Qatar Airways）

TOP10：中华航空（China Airlines）

2019年年度最佳机场TOP10

TOP1：新加坡樟宜机场（Singapore Changi）

TOP2：日本东京羽田国际机场（Tokyo Haneda）

TOP3：首尔仁川国际机场（Seoul Incheon）

TOP4：卡塔尔多哈哈马德国际机场（Doha Hamad）

TOP5：香港国际机场（Hong Kong）

TOP6：日本名古屋中部国际机场（Centrair Nagoya）

TOP7：慕尼黑机场（Munich）

TOP8：伦敦希思罗机场（London Heathrow）

TOP9：日本东京成田国际机场（Tokyo Narita）

TOP10：瑞士苏黎世机场（Zurich）