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华为麒麟810跑分曝光：237437分

2019-6-21 18:04:45来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月21日消息 6月21日下午，华为正式发布了旗下第二款7nm Soc麒麟810。麒麟810采用台积电7nm制程，相比于三星8nm制程晶体管密度提高了50%，相比于10nm制程晶体管密度提高了64%。整体能效相比于10nm制程提高28%。

规格方面，麒麟810的CPU部分采用了2+6架构设计，分别是两颗主频2.27GHz的Cortex-A76大核以及六颗主频1.88GHz的Cortex-A55小核。GPU部分，麒麟810用上了定制版的Mali-G52 MP6，主频820MHz。此外，麒麟810还搭载了自研的达芬奇架构NPU。

那么，麒麟810的性能究竟如何呢？发布会后，安兔兔在后台数据库中查询到了相关成绩。

据悉跑分机型的型号为“SEA-AL00”，也就是华为nova 5，配备了8GB内存和256GB机身存储空间（但官网只有8+128GB版本）。

成绩方面，目前统计到的麒麟810的安兔兔总成绩为23.7万分左右，这一成绩已经超过了麒麟970、骁龙730以及骁龙835，可以说是一颗中端神U。

对比子成绩来看，麒麟810在CPU、GPU、UX以及MEM方面均有不同程度的领先，总分领先幅度高达13%。

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关键词：麒麟810

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