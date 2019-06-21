高价拍卖频谱会让欧洲5G落后吗？

2000年前后，当普通中国人逐渐熟悉手机和2G业务的时候，欧洲就已经开始考虑建设3G网络了。英国在2000年启动了3G频谱拍卖，当时英国电信(BT)、One2One、Orange、3和沃达丰不惜出高价竞争，最终为此共付出了220亿英镑的巨资。在欧洲大陆上，德国3G频谱拍卖更夸张，德国政府最终卖出了500亿欧元的高价。

购买频谱的花费让运营商背上了沉重的包袱，以至于影响了欧洲运营商在3G网络基础设施上的投资力度和规模。无论运营商还是各国政府，都认为这是一个必须吸取的教训，在事关公共基础设施的产业上不应该只关注一时得利。于是2013年英国拍卖4G频谱时，仅获得了23.1亿英镑。德国在2015年拍卖5G频谱时，也只拍出了51亿欧元。

2018年初，英国举行了第一次5G频谱拍卖会，运营商们为此付出了14亿英镑。尽管这次拍卖并没有售出所有频段，但人们普遍认为，5G频谱拍卖不会为运营商造成负担，英国5G网络建设将在充裕的资金支持下快速推进。相比之下，意大利在2018年底举行的5G频谱拍卖中收入65亿欧元。

德国在上周举行的5G频谱拍卖中也收获了65亿欧元，超过了30亿至50亿欧元的预期。德国电信、沃达丰、O2都获得了牌照，虚商1&1 Drillisch也获得了牌照。这次拍卖成交额尽管远低于3G时代的500亿欧元，但依然招致了业界的很多批评。德国电信管理委员会成员Dirk Wossner将这次拍卖称为是5G发展中的一次重大挫折，因为频谱价格比其它国家都要高，这会挤占运营商在5G基础设施上的投资能力。

Dirk Wossner表示，这笔钱原本可以用来部署5万多个移动基站，消除掉大量网络盲点。沃达丰首席执行官Nick Read也认为，频谱拍卖应该考虑到移动网络的公共服务特性。德国政府辩解称，这笔钱仍将用于通信基础设施建设，未来会投资升级国内的固网设施，这对运营商开展业务也是有好处的。

不过行业分析师们并不同意德国政府的这种观点。CCS Insight分析师Kester Mann认为，德国政府不该只看重拍卖的收入，运营商的资金是有限的，在购买频谱中花的钱多，那么用于网络建设的钱就必然会减少。与其他地区相比，目前欧洲在5G建设上已经落后了，Kester Mann认为昂贵的频谱价格会进一步加大这种差距。“与美、韩等国家相比，欧洲市场结构分散，监管机构又毫不妥协，本地运营商很难赶上国际先进水平。”

当然，事实也不像Kester Mann说的那样悲观，瑞士和英国都已经推出了5G商用服务，世界其它地区在5G商用方面也并没有非常激进。电信行业专家们普遍认为，5G商用前期并不会带来什么革命性的应用，诸如超低时延、海量连接等5G新特性，预计要到2024年前后才会在创新的个人和行业应用中展露出价值来。届时欧洲应该已经做好了准备，仍然可以在5G发展中发挥重要作用。