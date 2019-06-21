为什么要花钱去健身房，公共场合下的器械不好用吗？

虽说现在号召全民健身，但一听到隔壁健身房万把块的年费，小编顿时瑟瑟发抖，收回了想要推开健身房门的手。除了健身房就真的无处可健身了吗？

当然不是！君不见，现在越来越多的小区、公园、广场都配有各类健身器材，这种不花钱的健身器材为什么不充分利用一下呢？没事还能跟隔壁的老大爷老大妈唠唠嗑，搞不好你的终身大事就解决了呢。

好了，废话不多说，现在就让我们来看看这些公共健身器材大体上有哪些，又真的能帮助我们达到健身的目的吗？

太空漫步器

名字听上去还挺浪漫，用处也少，是一种集漫步、慢跑、静止自行车运动为一体的健身器械。它的健身动作正好与人的自然跨步相吻合，对人体关节不会产生太大的冲击而损伤我们的身体，并且能同时活动上下肢的肌肉群，尤其是腿部和臀部。嗯，如果你觉得今天吃多了，去漫步器上走两步还挺合适。

功能：增强下肢的活动能力，改善髋关节的灵活性。

使用方法：手握扶手、上身前倾、下肢微曲，脚踩踏板交叉迈步

上肢牵引器

听名字就知道主要是用来锻炼上肢的啦。需注意的是，想要获得较好的锻炼效果，在拉绳过程中，要保持拉绳垂直，不可倾斜拉，也不建议单臂重复拉。另外，单臂不可突然用力、撤力，以免另一只手臂突然因放松或用力过大而造成的肌肉拉伤。同时，不能当吊环来使用。

功能：改善手臂和肩关节的活动功能

使用方法：双手握手柄换换交替牵拉，建议练习3-5分钟

单杠

这个器械一点都不陌生，大部分人在读书的时候就经常用来锻炼手臂力量，特别是男生。引体向上除了爆发力外，更重要的是要能在屈肘悬垂状态上保持住几秒，这个么，就看个人能力了，当然经常来练，时间会越来越久的。

功能：锻炼胸部、手臂和腹部肌肉

使用方法：双手握杠做引体向上

太极云手

相比前面几个，这个太极云手就轻松多了，它是以太极拳的练习方法之一的太极推手作为基本锻炼形式。太极推手是两人面对面，手臂相达，运用捊、挤、按等手法，按一定顺序相互推挽，而这个太极云手器械模拟了对手，你只需顺时针或逆时针转动转盘即可，记住，一定要匀速，不可用力过猛。

功能：按摩手掌穴位，增强上、下肢、肩、肘、髋、膝盖等部位的活动能力

使用方法：双手张开平放于圆盘边缘处，做太极云手动作，推动转盘转动，练习3-5分钟。

扭腰器

我们常常会听到有人稍微抬了点东西，就“哀嚎”自己的老腰不行了之类，说明你的腰部力量可能不太够，可能就需要去这个扭腰器上转一转。扭腰器能增强腰腹部力量，活动背部肌肉、关节和韧带。由于该运动属于肌耐力联系，所以在锻炼时要尽可能大幅度但慢速进行扭腰，如果在运动中发生疼痛，需放慢节奏或降低幅度，症状严重应立即停止运动。

功能：活动腰部关节，放松腰背肌肉，增强腰部关节灵活性

使用方法：上身保持固定，腰部以下赖活转动，练习3-5分钟

健骑器

这是目前看到为数不多的可以坐着完成的运动器械，但这不代表就会轻松。做健骑器，关键是要控制地拉伸和收紧肌肉。在拉起把手时，要将肩胛骨向后挤压，同时背部向后反弓，就能更好地锻炼背部肌肉;而返回时，要将肩胛骨展开，并且像伸懒腰那样尽可能把双手送往更远处。而双脚下蹬时要注意匀速用力。

功能：锻炼腰腹及上下肢肌肉，增强心肺功能

使用方法：双脚踩脚蹬，双手拉手柄，来回运动。练习3-5分钟。

晃板

这个晃板做起来有点像小时候玩的荡秋千有没有？只不过晃板是左右摇晃的，对训练平衡能力还是有一定好处的，主要是增强下肢肌肉的力量。不过如果本身就是平衡功能障碍者，切记不要使用这个器械。

功能：增强膝盖、髋、脚踝关节两侧肌肉、韧带的弹性

使用方法：双手扶杆，两脚在晃板上不断做左右弓步晃动

当然，健身器材还不止这些，比如还有坐推训练器、椭圆漫步器等等，我们现在展示只是公司楼下的小花园里有的器械，但如果你能把以上这些器材都做一遍，基本上一天的运动量也达到了。

所以，不用怕花钱，一样有器械可以锻炼身体，关键是，你打算动起来了吗？！