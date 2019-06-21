美泰将与任天堂合作为粉丝们带来马里奥赛车玩具套装

IT之家6月21日消息 任天堂Switch主机上最受欢迎的IP无疑是马里奥，而《马里奥赛车8》则是马里奥这个IP下最受欢迎的游戏之一，几乎每个Switch玩家都玩过这款游戏。由于众多玩家对“马里奥赛车”的长盛不衰的喜爱，美泰决定将自家风火轮系列产品线扩充一下。今天，美泰和任天堂联合宣布将推出定制版的马里奥赛车+赛道玩具套装，同时披露了有关本次合作的第一批内容。

马里奥赛车玩具采用1:64比例打造，首发包含了四个角色，分别是马里奥、耀西、路易吉和酷霸王。后续还将推出桃花公主、酷霸王宝宝和奇诺比奥队长等角色。赛道也有三款，除了赛车场主题，还有奇诺比奥海港和咚咚遗迹套装。尽管Hot Wheels没有披露后续的赛道阵容，但相信只要有良好的市场表现，未来肯定会有更多赛道主题。

“马里奥赛车和风火轮是两个最具标志性的品牌，每个品牌都有自己独特的传奇历史和忠实的粉丝群，因此两者的结合将会是令人惊艳的”，风火轮全球品牌营销高级总监Matt Brutocao说。“我们新推出的风火轮系列玩具套装能够创造出令人惊叹的马里奥赛车游戏体验，包括有趣的角色、真实的细节以及世界级的赛车挑战！”

为了庆祝新产品线的推出和与任天堂的合作，风火轮将于2019年7月17日至21日在圣迭戈动漫展上展出马里奥系列玩具套装。与会者将获得独家的马里奥赛车——“金属马里奥”，这一限量版产品只能通过美泰的漫展摊位购买或在美泰官网预购。至于价格，美泰方面也没有透露。但鉴于有了任天堂属性的加持，它们应该会比普通的风火轮产品线略高一些。

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关于美泰

美泰是一家全球领先的儿童娱乐公司，专门从事高质量玩具和消费品的设计和生产。美泰创造的产品，通过游戏激励寓教于乐。美泰通过广泛的合作授权，拥有了包括芭比娃娃、风火轮、、托马斯的朋友等经典产品。1968年，由一位创新者、一位火箭科学家和一位汽车设计师设计出的风火轮1：64玩具车横空出世，而且性能良好。50年后，风火轮成为世界上销量第一的玩具，每秒钟售出超过16.5辆玩具汽车。该品牌已经从一个小而美的制造玩具汽车与轨道系统的厂商，成为一个老少咸宜的大型跨国玩具企业。