《我不是药神》《邪不压正》等被中国控烟协会批评：吸烟镜头过多

IT之家6月21日消息 日前在中国控烟协会组织的2018年度热播国产影视剧烟草镜头监测中，电影《我不是药神》、《邪不压正》，电视剧《猎毒者》因烟草镜头过多获“脏烟灰缸奖”，《悲伤逆流成河》等4部电影、《归去来》等20部电视剧获“无烟影视奖”。

中国控烟协会从2007年起开始对热播的电影和电视剧中的烟草镜头进行了监测。为了消除影视作品中吸烟镜头对人们，尤其是对青少年的影响和诱惑，促进影视工作者拍摄无烟影视作品。

测评结果显示，2018年度的影视剧中，影片《我不是药神》出现烟草镜头时间最长，影片时长116分钟，出现烟草镜头的总时长达1010秒（16.8分钟），占影片总时间的14.5%，占26部有烟草镜头总时长的34.9%，最长一次112秒。

影片《邪不压正》时长137分钟，发现烟草镜头个数最多，共发现56个，占26部有烟草镜头总个数的17.5%，平均每2.4分钟出现一次烟草镜头；电视剧《猎毒人》共发现烟草镜头162个，占10部有烟草镜头的个数的56%，电视剧总时长2250分钟，有烟草镜头总时长为886.9秒，占10部有烟草镜头总时长的40.8%。

中国控烟协会呼吁主管部门和行业协会对于有过多烟草镜头的影视剧作品，取消其参与评优活动资格。协会表示，影视作品中吸烟镜头严重削弱了人对烟草危害的认知，吸烟影视镜头对青少年尝试吸烟有非常重要的诱导作用。