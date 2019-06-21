欧洲3家央行准备监管Facebook虚拟货币：确保其不会危及金融

据路透社报道，欧洲三家央行日前表示，计划对Facebook计划中的虚拟货币Libra进行监管，以确保其不会危及金融体系或被用来洗钱。

作为拓展数字支付业务的一部分，Facebook本周宣布将推出一种名为“Libra”的数字加密货币，引起了全世界的关注。

Facebook表示，Libra将得到包括银行存款和短期政府证券在内的现实资产的支持，以使其比特币等其他数字加密货币更稳定，从而确保其在支付和资金转移方面的实用性。

Libra有可能覆盖到数十亿互联网用户，并得到Visa等支付巨头的支持，因此Facebook希望Libra不仅能推动交易，还能让没有银行账户的人首次获得金融服务。

但与此同时，Libra却受到了英国、法国和德国央行的“特别关注”，认为Libra应该受到严格监管。

英国央行英格兰银行行长马克·卡尼（Mark Carney）称：“它必须是安全的，否则就应该存在。我们（英格兰银行）、美联储，以及所有主要的全球中央银行和监管者，都应该直接进行监管（监督）。”

到目前为止，全球央行基本上没有对数字加密货币进行监管。他们认为，数字加密货币规模太小，还不会对金融体系构成风险。但Libra的发布让数字加密货币监管问题重新回到人们的视线中。

法国央行行长弗朗索瓦·维勒罗伊·德加劳（Francois Villeroy De Galhau）今日表示，法国将成立一个七国集团（G7）“稳定币”项目特别工作组，对包括Libra在内的数据加密货币进行监管。