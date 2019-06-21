藏在洗手间、更衣室的摄像头：有买卖就会有伤害

6月15日，有市民在深圳龙华ICO购物中心的优衣库试衣间，发现了一枚摄像头。当这位市民与赶来的店长一同取下摄像头时，摄像头电源灯仍然亮着，显示仍处于工作中。

取下摄像头之后，他们惊讶地发现，这是一整套针孔摄像头设备，里面还安装着储存卡。事件被媒体曝光后，引发一片哗然，曾光顾过该优衣库门店的部分消费者甚至担心，自己也成为被偷拍的对象。

“店长虽说每天开门之前，都有检查试衣镜，但是这样也太过恐怖了吧。”一位曾光顾过这家门店的女性朋友告诉懂懂笔记，她本月初曾前往选购衣服，尽管最终并没有购买，但却在试衣间试了三四件衣裤。因此，新闻中披露的内容让她有点儿细思极恐。最让她后怕的，是联想到其它服装店的试衣间，是否也有私装针孔摄像头设备的可能，“以后在任何服装店里试衣服，真心是要多穿一件打底背心和打底裤，哪怕是在夏天。”

据一名不具名的知情人士透露，类似的偷拍行为背后，往往隐藏着传播淫秽影像资料牟利的产业链条，海外社交平台、视频网站的聊天群组里更存在着大量可以共享、买卖的偷拍图片、视频。

一则试衣间的小新闻，可能透露出了一个鲜为人知的隐私视频买卖“黑产”，这些视频和图片究竟是谁在买，谁在传播？这些内容又是谁在卖，藏在暗处偷拍资料的又是谁？

偷拍群有门槛，入群需“试胆”

“除了试衣间之外，还有卫生间、酒店、桑拿中心，都是被偷拍的目标场所。”

这位知情人士表示，自己曾加入若干以偷拍影像资料为主题的社群。而社群分享、买卖的内容，都是类似的偷拍视频或图片。群里除了有专门提供偷拍图片、视频的管理员之外，更有主动分享各自“战利品”的群成员，通常自称为“狼友”。

在分享、买卖偷拍影像资料之余，“狼友”们对影像资料中的被偷拍对象也经常会评头论足，言词相当猥琐。而外人想要加入群成为“狼友”，必须要经过一定考核，门槛儿还真的不低。

“管理员说要分享一套淫秽影像资料，才能够顺利通过考核，不然不给入群。”这位知情人士表示，当时他所提供的是一套从网上上购买的妇产科检查偷拍视频，以此通过了群考核，并顺利“混入”群组。

根据他所提供的线索，懂懂笔记在网上找到了几个相应的群组，当试图添加入群时，却被几个群的群主拒绝了，同时提示需添加账号进行考核。

当懂懂笔记根据其中一个群主的要求，添加了该考核账号时，对方提供了两种入群方式：其一是提供三百元的“群活动基金”，即可加入群，同时享受所有的群福利，包括无限制下载所谓的“刺激”内容。

“或者，提供一套自己偷拍的视频或图片、好的下载网站，也可以通过。”当懂懂笔记以不懂如何操作为由，进一步向这位群主咨询时，对方显得有些不耐烦，称只要有够水平够胆量的摄影技巧和能力就行。例如提供在地铁、公车、大街上拍摄女性“裙底风光”的图片、影像资料，就可以通过聊天群考核。

当向对方进一步追问，如何才能够顺利拍摄到类似的影像资料，是否有相应的“教程”时，对方只回了一句：自己想。便不再回复任何信息。

而在另一个群组，懂懂笔记同样也被要求提供类似的资料，才能顺利通过所谓的入群考核。对方在交流中“鄙视”了一番，称如果连偷拍的胆量都没有，就没必要入群参与讨论了，“微型摄像器材到处都有，拜托动一动脑子。”

技巧、胆量、没下限......原来进群成为“狼友”，要么交钱，要么就要进行一番偷拍试胆。那么，这件事情引发的思考首先来自拍摄工具，对于那些真正混入狼友群的人来说，入群考核所涉及的偷拍设备从何而来？号称用于偷拍裙底、更衣室、卫生间的盗录设备，真的可以如此简单获得？

微型摄像头只卖百元，唾手可得

抱着试一试的想法，懂懂笔记在一些电商平台上，搜索“微型摄像头”、“WIFI摄像头”、“针孔摄像头”等关键词，发现搜索到的结果非常多，有不少数码卖家公然销售微型摄像设备，而且体积相当迷你。

随即选择了一位卖家，懂懂笔记拍下一款售价为199元，说明文字显示只有一元硬币大小的微型摄像头。页面功能显示，除了储存卡拍摄、夜视功能外，这款摄像头最大的特色便是WIFI直连，可以在线观看拍摄所得内容。

“WIFI在线观看，基本是微型摄像头的标配，可同时多人在线观看视频内容。”这位卖家表示，这款摄像头内置锂电池，可以支持3~5小时无线拍摄，因此产品十分热销，“我们每个月都能售出上百台呢。”

当被问及这么小的摄像头，是否会被不法分子购买，用于偷拍、盗摄个人隐私等违法用途时，卖家表示，他们店内的摄像头是小型、微型“安防设备”，主要用于居家监控用。若有不法分子非法使用，他作为卖家而言也无理由过问。

“就像是卖菜刀，你买了可以切菜，也可以干别的，但是卖菜刀管不到你。你说的问题属于公安机关的事情了，反正产品是正规厂家出品的，没有问题。”他回复说，在电商平台上销售微摄产品的卖家并不少，没听说哪家的产品因为被用于违法用途，导致商家产生连带责任的，“别把安防产品想的太复杂。”

而当懂懂笔记收到购买的摄像头时，却发现个头似乎有些大（有点儿货不对板），要实现简单偷拍并不难，但想要用于更衣室等隐私场所偷拍，显然有些过于招摇。

于是，懂懂笔记再次在各电商平台上开始找寻体积更加小巧、外形更加隐蔽的摄像头设备。毕竟，文章开头事件中，那款针孔摄像头就足够小、也难以被发现。

“外置薄片电池，同样具有WIFI功能，关键是镜头很小，重量很轻巧。”终于，在一家二手电商平台发现了与优衣库更衣室几乎“同款”的摄像头。商家在交流中表示，这款摄像头的用途绝对是“居家安防”，可安装在家中隐蔽处，侦测移动、实现监控，具有高清录像和远程录像功能，另外自带热点，一定范围内用手机即可查看画面。

该平台上销售同一类型微型摄像头的商家还有五六家，每家都号称“体积全网最小”，价格大多也在130~150元之间。至于购买方面，完全没有任何限制，下单即得。

显然，大量功能强大的无线微型摄像头，被贴上“安防”标签之后，便可在电商平台上堂而皇之地售卖。任何消费者都可花百来元，购买到足够“微型”的摄像设备。有关人士表示，微型摄像设备在电商平台的买卖，确实很难被监管和限制。但是这种现象的背后，的确令消费者感到细思极恐。

有了买卖，就会有“伤害”。那么这种微型摄像头在隐私场所的偷拍行为，到底有没有办法防止或监察呢？

偷拍犯罪成本低，防不胜防

“网上随便都能买到针孔摄像头，这还能怎么防止偷呀？”

读者李女士在来信中表示，自己在一家地产公司担任培训主管，因为经常出差，她一直担心入住的酒店被不法分子安装针孔摄像头，所以对此很在意和小心。

李女士告诉懂懂笔记，她之所以会有这样的顾虑，是因为以前网络上曝光的酒店针孔镜头偷拍新闻，实在是太多了，有一些还伪装的相当隐蔽，让人防不胜防。新闻里也报道，一些摄像头常常隐藏在卫生间的插座、电视机机顶盒、路由器上，让住客难以察觉。

“我认为这种偷拍隐私的犯罪成本低，也很难监察，因此难以杜绝。”她无奈表示，自己关注的优衣库试衣间事件发生后，曾有法律界专家表示，偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的，可以处5日以下拘留或者500元以下的罚款；而情节较严重的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款；造成严重后果的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，“我感觉这样的惩处力度，很难形成威慑作用。”

李女士和身边不少需要经常出差的朋友、讲师，都已经自行练就了一套独特的防偷拍“秘籍”。无论所入住酒店档次如何，有无星级，都习惯将不用的插座插孔、电子设备、浴室镜前灯等等，用胶带粘贴，或用纸巾毛巾遮挡。

“每次入住酒店，光为了防偷拍，都会耗费大量的时间，但就怕有疏漏，否则被偷拍了视频传出去太可怕了。”李女士告诉懂懂笔记，无论是洗手间，还是房间入口的镜子，她也会用手指戳在镜面上，查看是否为单向可偷窥玻璃（据她了解手指与镜像之间无距离为单向）。

实际上，这种谨慎也会成为一种强迫症，这让李女士在很多公开场合，如浴场、餐饮及会议场所的洗漱间都会感到不自在，担心有针孔摄像头“作祟”。

之所以有很多女性朋友在出行和休闲娱乐时变得谨慎，深怕被隐藏针孔摄像头“套路”，与相关的新闻和曝光不无关系，更与较低的犯罪成本、惩处力度息息相关。

结束语

有业内人士表示，无论是电商平台，还是摄像设备销售行业，甚至是容易暴露用户隐私的公共设施，确实都缺少相应的监管、规范和检验机制，这才导致了那么多的“狼友”大行其道，公然分享、买卖所谓的偷拍影像资源。要想让女性消费者出行安心、购物（试衣）放心，避免被不法分子偷拍、盗摄，最行之有效的做法，或许要从设备销售渠道、不良资源的传播渠道抓起，同时加强相关违法行为的查处、惩处力度。

一个小小的微型摄像头，实际上背后的利害关系并不小，而要切断这其中的灰色利益链条，又确实需要太多人的努力。