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微软缩减下一代Xbox阵容，不再两款主机高低搭配

2019-6-22 6:24:30来源：爱活网作者：x91责编：孤城评论：

有关微软下一代游戏主机Project Scarlett的传言，在最早的时候称会分成高端的Anaconda和低端的Lockhart两款，由于也没有更深一步的披露就这么传了好久，大家都已经默认微软下一代主机首批就要出两个型号了。然而事实并非如此。

根据外媒的报道，微软已经在一两个月之前放弃了Lockhart的部分，转而把主机研发部分的精力全部转移到Anaconda，或者说就是Project Scarlett上。在微软去年的计划里，Lockhart原本是一台主要处理手柄输入，图像绘制和碰撞检测等本地计算需求的轻量型主机，但今年GDC上Google突然用Stadia给云游戏挂挡提速，使得微软内部也对接下来游戏娱乐发展方向的战略实施调整，Lockhart的资源应该都被转移给了xCloud。

这样一来，对开发商来说其实是好事，因为它们不用再为如何把自己游戏为低端主机优化而头痛，反过来专注于如何在更强大的Project Scarlett上最大化游戏的表现力和体验。目前于微软平台而言，优先保证高姿态入场，让护航作品能展现出Project Scarlett强力之处才是针对现有游戏主机圈消费人群的稳妥做法。

而激进的那部分，就让前景更亲民的xCloud慢慢探索好了。这种条件下，Lockhart确实已经没有必要再作为一个降低准入门槛的手段而存在。

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关键词：Xbox主机

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