苹果Apple Card信用卡实拍：简洁到“令人发指”

苹果目前正在内部测试 Apple Card 信用卡，由于部分公司和零售店员工已经拿到真卡，所以实物照片曝光也就不足为奇了。今天早些时候，国外 iMore 网站分享了几张由一位匿名苹果员工提供的 Apple Card 信用卡实物照片，我们一起来了解一下。







与苹果介绍的一样，钛合金卡片的正面设计非常简洁，除了压印的苹果 Logo、芯片和持卡人姓名（已抹掉）外再无其他元素。没有卡号和过期时间，背面也没有 CVV 码。







Apple Card 也没有使用传统的卡号，而是通过生成一种虚拟卡号和确认码进行消费，这些号码都可以在配对 iPhone 的钱包 app 上获取。







卡片的背面设计也很简洁，依然只有三个元素，分别是高盛、万事达卡的 Logo 以及灰色的磁条。另外该员工还让 Apple Card 上了称，卡片重量为 0.52 盎司，约 14.75 克。







与其他产品一样，苹果也为 Apple Card 设计了一个包装盒（信封）。白色的封皮上有压印的苹果 Logo 和持卡人姓名（已抹掉），内部则是多彩的过渡色，据称这些颜色都是钱包 app 中不同消费项目的代表色。底部印上了提示，指示用户如何用 iPhone 配对卡片。







目前高盛仅为苹果员工提供卡片，但申请人已经非常多。申请后一周即可拿到物理卡片，但正式开放后寄送时间可能会有所变化。整个申请过程大约一分钟，因为用户已将个人信息与 Apple ID 捆绑，所以申请过程会非常快。



员工测试 Apple Card 时配对 iPhone 上用的是 iOS 12.4 系统，目前该版本已经进行到 Beta 4 阶段的测试，相信不久就会发布。这也就意味着 Apple Card 信用卡很快也会到来。