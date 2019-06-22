印度百余儿童吃荔枝致死，如何健康地吃荔枝

近日一则微博热搜吸引了不少人的眼球，印度比哈尔邦百余名儿童疑似因空腹吃荔枝，导致引发脑炎死亡。目前，印度当地官方称急性脑炎或与吃荔枝后中毒有关，但当地自从1995年来每年夏季均会有脑炎病毒流行，具体疫情原因仍然未知。实际上，吃荔枝引发“荔枝病”已经不是什么新鲜事了。

那么，“荔枝病”是什么？我们今后还能开心地吃荔枝吗？

“荔枝病”的症状表现

?研究表明，荔枝具有降血糖的作用，大量进食可引起低血糖，轻者头晕恶心、腹痛腹泻、疲乏无力、面色苍白、皮肤湿冷等症状，重者嗜睡昏迷、抽搐、四肢瘫痪、心律不齐、血压下降，甚至危及生命。

究其原因，“荔枝病”的主要原因是食用荔枝后会降低人体内的血糖。但我们都知道荔枝是含糖量很高的水果，进食荔枝不得糖尿病就不错了怎么还会引起低血糖呢？

荔枝引起低血糖的原因

印度比哈尔邦当地官员库马尔表示，荔枝影响的孩子主要来自贫困家庭，并对疫情原因援引了专家的看法。专家认为，贫困家庭的孩子长期营养不良，在他们的体内没有充足的糖储备。由于是肝脏储存糖原，所以当血糖水平下降时，肝脏会释放额外的糖来平衡体内血糖，但是如果体内本身没有多余的糖原的话，肝脏就可能会释放毒素。

但是荔枝导致的低血糖症状，途径可不仅仅只有上述一种......

荔枝含有大量的果糖，果糖经过胃肠黏膜进入人体内，需要经过肝脏内的转化酶才能转化为葡萄糖。如果一次性吃了大量荔枝，肝脏内的转化酶严重不够用，大量的果糖在血管中无法转化成葡糖糖，最终导致胰岛素分泌太多，从而也会降低了人体的血糖。

荔枝内含已知的还有一种特殊的物质甲基丙环基甘氨酸，它在人体内的作用本身可以降低血糖。

出现“荔枝病”症状如何治疗？

一旦发生荔枝病，应该积极治疗，如仅有头晕、乏力、出虚汗等轻度症状者，可服葡萄糖水或白糖水，以纠正低血糖。如果出现抽搐、虚脱或休克等“荔枝病”重症者，应及时送医院治疗，静脉推注或静脉点滴高浓度的葡萄糖，可迅速缓解症状。

在这里要特意提醒大家一下，出现“荔枝病”严重症状一定要及时对症治疗。否则“荔枝病”引起的严重低血糖时间一长，极易造成脑细胞的损害，可能脑炎就会随之到来。

如何健康的吃荔枝？

上文写了很多关于“荔枝病”的知识，恐怕绝大多数人以后都不敢吃荔枝了，但是吃荔枝还是有促进血液循环、增强免疫力、美容等功效的，关键在于我们怎么吃。

1.老人和小孩一次性不要吃多于5个荔枝；

2.成人一次不要吃多于300g荔枝；

3.切记不要空腹吃荔枝，建议饭后半小时再吃；

4.切记不要吃没有熟透的荔枝。