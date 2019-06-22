微软承认Windows 10 19H2推送延迟，重新定义“春季”

IT之家6月22日消息 由于夏至日是夏季的正式开始，许多内部测试人员开始抱怨微软尚未开始向Insiders分发Windows 10 19H2预览版更新。

该问题源于微软在今年2月份做出的承诺，当时他们表示将“在今年春季晚些时候向内部测试人员发布19H2版更新”。

来自Windows 10预览计划项目的高级产品经理Brandon LeBlanc回应表示：

我们对“春天”的定义并不一定与春季结束和夏季开始时的时间确切匹配。它会在我们准备好的时候发生。我们不是在截止日期前开始操作。如果你愿意听到解释，可以称之为“延迟”。???? - Brandon LeBlanc（@brandonleblanc），2019年6月21日

虽然人们普遍承认Windows 10 19H2将是一个非常小的更新，但微软再次被指责与爱好者社区沟通不畅。

回顾一下，微软每年一般会有两次重大的Windows 10更新，但最近对于2019年第二版（19H2）的Windows 10更新的讨论都很含蓄。相反，微软一直在为Windows 10 20H1预览版更新在提前测试，这是计划在2020年春季推出的重大系统更新。

据分析，微软也在调整Windows 10每年重大更新的节奏，并且与Azure部门联系密切，加入更多来自Azure的技术。