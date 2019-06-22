揭秘苹果iPhone应用审核机制：300多人就干这一件事

随着苹果公司越来越重视App Store服务把它作为一个收入来源，将iPhone安全视作一个关键卖点，应用审核程序正变得愈发重要。

此外，在美国监管部门和政客以更加怀疑的目光审视科技巨头的力量之际，苹果平台正面临新的审查。美国总统候选人伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)指出，苹果正与自主平台的应用竞争。作为苹果Apple Music的对手，流媒体音乐服务Spotify已经向欧盟提交了对苹果的竞争投诉。多年来，苹果的自主开发者已经因为其应用审核的时而武断拒绝，千篇一律的反馈信息而恼怒。

那么，苹果是如何审核和批准App Store应用和其它iPhone软件的呢？

知情人士称，在苹果内部，苹果营销高级副总裁菲尔·席勒(Phil Schiller)领导了一个执行委员会。这个委员会成员每周都会碰头来讨论存在争议的应用或者可能会违反苹果App Store指导方针的其他iPhone软件程序。

审核委员会

“执行审核委员会”(ERB)为苹果全球开发者关系部门制定政策，后者常常被称之为应用审核部门。ERB也是最终决定一款应用能否留在App Store或者被封杀的主体。

例如，去年，ERB和席勒决定将阴谋论网站Infowars的应用从App Store下架，理由是Infowars在此之前向一名记者发出威胁，这违反了苹果的内容政策。

知情人士称，在苹果应用审核团队内部，苹果员工人工筛查每一款单一iPhone应用，然后才会把它放到苹果平台上供用户下载。苹果近期在爱尔兰科克郡、中国上海开设了新的应用审核办公室。近几年，苹果应用审核部门已经增加了大量审核人员。

上月，苹果推出了一个新网页，解释管理App Store的原则并公布了驳回开发者应用的最常见原因，以展示公司在逐渐提高透明度。

“我们为我们建立的应用商店以及我们建立它的方式感到骄傲，”苹果在该网页上称，“我们在建立App Store时将两个目标牢记在心：成为一个顾客发现和下载应用的安全和可信赖平台、为所有开发者创造一个非凡的商业机遇。”苹果拒绝就其应用审核程序置评。

审核程序如何运作？

任何iPhone应用或更新要想在App Store上发布需要获得人工批准。尽管苹果也在使用自动化过滤器，但是应用审核部门始终依靠人工进行应用审核。

Facebook、YouTube等硅谷公司使用的内容审核员是数万名合同工。知情人士称，和这些公司不同的是，苹果使用的是自主应用审核员。这些审核员按时薪付费，拥有员工工牌，享受医保等苹果福利。每一位苹果审核员从审核iPhone应用开始，等到拥有一定经验后就会接受培训审核应用内购买应用、订阅应用、Apple Watch和Apple TV应用。

知情人士称，苹果应用审核部门拥有300多名审核员，在位于加州森尼维尔的两处办公室办公，而不是苹果新建的Apple Park总部或者是位于无限循环路的旧总部。许多审核员能够流利地讲着一口非英语语言，部门内一些团队还擅长个别语言。苹果称，其审核员总共会讲81种不同语言。



在苹果，应用审核部门隶属于营销业务，一直如此，即便是在席勒在2015年底接管范围更大的App Store营销和产品部门之前。尽管席勒通过ERB参加最终决策，但是他很少造访应用审核办公室，如果有的话。

苹果的日常应用审核管理主要由全球开发者关系副总裁罗恩·冈本(Ron Okamoto)和一位总监负责。这位总监通过苹果2015年收购应用测试平台TestFlight交易加盟苹果，出于安全原因尚不能透露他的姓名。审核员称，他们有时会从开发者那里收到威胁性的反馈信息。

苹果在2008年推出iPhone App Store后不久就建立起了应用审核部门。根据苹果在2009年回复美国联邦通信委员会(FCC)的文件和今年稍早时候发布的网页，苹果建立该部门主要有两个目标：建立一个令顾客相信应用是安全的商店、为开发者接触顾客提供一个公平竞争环境，换取15%至30%的收入分成。

批准、驳回或保留应用

审核员通过Mac台式机上的一个门户网站“判定”(claim)一批应用，这一过程被称之为“应用判定”。他们常常通过一款与Mac相连接的iPad测试应用，即便是iPhone应用也是这样，尽管他们在这些设备上拥有评估Apple Watch和Apple TV应用的站点。一些开发者称，他们在与苹果应用审核部门进行交流时发现了其iPhone应用在iPad上的截图，这让他们感到惊讶。

审核员会将应用与苹果发布的App Store指导方针作对比，包括确保这些应用在运行时不会崩溃，不会充斥着非法内容。接着，审核员就会做出决定，是否批准、驳回或者保留应用。多数审核员只会在每款应用上花费几分钟时间，但是许多应用很简单只需要很短的时间来评估。

每位审核员每天会分到50个至100个应用审核配额，他们在一个小时内完成审核的应用数量由一款名为Watchtower的软件进行跟踪。审核员的考核还取决于他们的决定是否会在之后被推翻以及其他以质量为导向的统计数据。

苹果应用审核部门的员工称，工作日可能会很漫长，尤其是苹果每年发布新版iOS之前，因为应用开发者要提交他们的应用保证兼容新系统。

应用审核部门密切关注的一项指标就是“服务级别协定”(SLA)。苹果的目标是争取在24小时至48小时内完成50%的应用审核。审核员称，当有一大批应用等待审核时，SLA比例就会下降。

一位审核员的邮件显示，去年7月30日，SLA比例降至只有6%。“在我们迎头赶上之前，我们将启动12小时工作日。请注意，你每天的工作时间不得超过12个小时。”邮件称。

审核员一般不会定期面临可怕的或非法的内容，尽管一位审核员表示他们曾经在一款待审批的应用中发现了儿童色情作品。审核员称，这款应用没有获得批准，该事件被上报给了美国联邦调查局。

苹果更大的担忧在于，开发者会因为审核程序延长威胁到他们的生计而感到生气。一些审核人员希望除了提供千篇一律的回复外还能向开发者分享更多细节或者更多地帮助他们。

另外一位审核员称，有时他们批准了一款看似正当的应用，但是开发者能够在服务器上进行调整使得它成为一款违反苹果指导方针的欺诈性应用。知情人士称，审核员的考核有时会受到这类应用的负面影响。

应用被驳回后如何处理？

苹果称，公司收到的40%应用或更新会被驳回。许多应用在作出小幅调整后就会被批准，但是其他情况需要苹果应用审核团队作出更为艰难的决定。

如果开发者不认同苹果应用审核团队的决定，他们可以上诉到应用审核委员会。该委员会可以改变下级审核员的决定，部分成员是记录良好的审核员。如果上诉仍没有解决问题，开发者可以再上诉到ERB。

绝大多数iPhone应用因为以下常见原因被驳回：欺诈、存在漏洞或者侵犯用户隐私。许多被驳回的应用与一个被称之为“PK10”的中国赌博骗局有关，或者与其他明显欺诈形式有关。

但是一些被驳回的应用要么进入了苹果政策的灰色地带，要么就是具备了公众敏感性，这些应用被会提交给ERB，交给席勒和其他App Store副总裁来决定。苹果提交给FCC的文件显示，自2009年以来ERB成员一直在碰头磋商应用审核事宜。

知情人士称，ERB处理的应用有时是那些危及苹果形象的应用。去年，ERB处理的备受关注的一款应用就是Infowars。这款阴谋论广播应用在去年被苹果封杀，原因是它发布的视频中包含对记者的威胁。一位审核员称，在苹果去年作出这一决定后，应用审核团队举行了一场员工会议。

曾在苹果工作过的审核员称，当审核决定在上诉时被推翻或者驳回理由需要进行解释时，苹果内部会有人给开发者打电话。苹果称，公司每周向给开发者打去1000个电话。许多开发者，尤其是那些因为抱怨苹果应用审核获得公众关注的开发者，会接到一位资深苹果元老的联系。他自称是“比尔”(Bill)，但拒绝提供姓氏。

一位审核员称，Spotify、Netflix等公司不会获得特殊待遇。尽管他们的公司规模庞大，但是他们的应用会遵循相同的应用审核程序和规则。例如，Spotify的更新曾经被驳回，因为是该公司向顾客发邮件要求他们直接向Spotify付款，绕过苹果分成机制。为此，比尔曾打电话给Spotify进行解释。

一位接到过比尔电话的开发者称，比尔还会就家长控制应用相关事宜与开发者进行联系。一些家长控制应用曾公开抱怨苹果应用审核部门的处理方式。

在苹果，所有应用最终将提交给实实在在的苹果员工进行审核，审核决定最高上诉到席勒。

2016年，比尔曾经向一位愤怒的开发者解释上诉结果，这通电话被开发者录了下来。根据录音，比尔问开发者：“你知道席勒吗？这就是他的决定。”