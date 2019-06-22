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比特币涨至10000美元，针对数字货币泡沫的记忆消退

2019-6-22 15:23:19来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

北京时间22日消息，比特币在大约15个月来首次突破10,000美元，超过了历史最高价的一半。在数字货币泡沫破裂前，比特币的飙涨曾把主流投资者也吸引到这一数字资产上。

“比特币的反弹很不寻常，”总部位于伦敦的区块链和加密数字货币投资公司KR1 Plc的首席执行官兼联合创始人George McDonaugh说。“资金并没有放弃该资产，只是离场观望等待机会重新回归。”

可在彭博终端上查询的Bitstamp汇编价格显示，这一最大的加密数字货币上涨约5%至10,500美元左右。比特币在2017年12月触及19，511美元的历史最高水平，当年飙升1,400%，但随后在2018年下跌了74%。

该数字货币在去年12月触及约3,100美元的近期低点，并在4月获追捧前的数月一直徘徊在3,300美元至4,100美元区间内。从4月起则把上述水平抛在身后。

与去年不同，现在有迹象显示主流投资者对加密数字货币和基础区块链技术的兴趣重新出现，最突出的就是Facebook Inc.的Libra。这家社交媒体巨头正在与从Visa Inc.到Uber Technologies Inc.的一系列合作伙伴合作开发该系统。而该系统也已引来政界人士的关注以及针对隐私和安全问题的批评。

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关键词：比特币

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