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特斯拉被工会指控随意解聘和监视员工

2019-6-22 17:02:12来源：新浪科技作者：Dora责编：远洋评论：

据electrek报道，特斯拉位于纽约布法罗的太阳能电池板工厂（ Gigafactory 2）一直面临着工会的压力。工会指责特斯拉违反了劳动法，对员工进行了解雇和监视。

Gigafactory 2位于纽约布法罗，占地120万平方英尺。特斯拉和松下正在这家工厂生产太阳能电池、电池板和屋顶瓦片。根据一份报告，这座工厂有800多名员工，特斯拉希望在未来几个月大幅增加员工数量，以支持大规模生产。

去年12月，部分特斯拉 Gigafactory 2员工在国际电气工人兄弟会（International Brotherhood of Electrical Workers）与美国钢铁工人联合会（United Steelworkers）联手组织下，开始组建工会，以争取获得更高的薪资。之前，特斯拉已经成功阻止加利福尼亚州弗里蒙特汽车工厂内美国汽车工人联合会尝试组建工会一事。

实际上，过去几年来，特斯拉和马斯克一直因破坏员工组织工会而臭名昭著。2017年2月，马斯克指控一名工厂工人抹黑公司，后者在博客平台Medium上概述了特斯拉存在的一些问题。同月，特斯拉的员工迈克尔·桑切斯（Michael Sanchez）声称他被安保请出工厂，因为他把组建工会的传单发给同事。

日前， Gigafactory 2工会向美国国家劳工关系委员会（NLRB）提起诉讼，指控特斯拉通过解雇和强制行动阻止工会的努力。工会对特斯拉的起诉主要包括：（1）解雇（包括裁员及拒绝聘用）；（2）胁迫行为（监视等）。对此，特斯拉表示，“毫无根据”。

特斯拉发言人称，“特斯拉非常重视布法罗工厂的员工，尊重他们的组织权利。上述指控毫无根据，我们将对NLRB的调查程序作出回应。”

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关键词：特斯拉

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