阅文集团与新加坡电信建立战略合作，布局东南亚市场

北京时间6月22日下午消息，阅文集团宣布与新加坡电信集团建立战略合作关系，双方将在东南亚网络文学服务及内容平台业务方面进行合作，探索东南亚市场发展潜力。

具体而言，双方将在原创内容扶持以及作者、译者、编辑培养等方面合作，以促进东南亚高质量文学内容的发展，并在新加坡电信旗下视频平台探索内容改编、开发及推广活动。同时，用户将能够在新加坡电信的数字应用上订阅来自阅文及其海外门户Webnovel的文学内容。新加坡电信的数字支付服务也将与阅文的数字应用相连接。

据悉，新加坡电信拥有澳大利亚、印度、泰国、菲律宾等多国电信公司股份，在亚洲、澳大利亚与非洲市场都占有一席之地，在21个国家拥有超过6.9亿的流动客户。

东南亚用户是阅文集团海外用户的重要组成部分。据介绍，《琅琊榜》、《将夜》在东南亚书店的畅销书，《扶摇》等IP改编影视作品也曾在东南亚获得良好收视。阅文在东南亚拥有近万名原创作家，东南亚译者占全球整体译者的70%以上。

阅文联席CEO吴文辉表示，东南亚是网络文学的重要区域之一，新加坡更是东西方文化的重要交汇中枢。未来，阅文与新加坡电信将进一步推动跨国界文化的融合，探索网络文学新产品和形态的潜力。

除与新加坡电信战略合作外，阅文集团还发布了针对东南亚地区的原创扶持计划“群星计划（Rising Star）”。

未来，阅文将开展征文比赛选拔潜力作者，并开办作家培训学院，为学员提供免费线上课程及定期线下沙龙；针对签约作家，将为其设立长期成长及福利体系，并提供全平台的流量扶持和多品类专题扶持；针对明星作家，就其个人品牌进行全方位打造和个人作品的IP衍生开发。