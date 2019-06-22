谷歌放弃平板电脑业务：忍痛割爱，还是满不在乎

据悉，谷歌正在退出平板电脑硬件业务，取消了两款平板电脑计划，并将相关员工重新分配到其他项目。正如它对Pixel 4传言所做的那样，该公司决定打破“我们不评论未来产品”的惯例，向外媒透露公司计划将重点放在像Pixelbook这样的笔记本电脑上。

不过，不要过于相信谷歌的坦率。正如硬件主管Rick Osterloh在Twitter中明确表示的那样，这种开放性的动机是为了安抚其他仍在生产Android或ChromeOS平板电脑的制造商。

但不确定的是，如果我是平板电脑制造商，是否会感到欣慰。困扰谷歌自身设备的问题确实涉及到一些由自我造成的硬件创伤，但与谷歌平板电脑软件和生态系统的现状相比，这些只是小问题。

这是因为谷歌的行动表明，它只是不太在乎平板电脑。或者至少，它不像微软和苹果那样在乎。

当然，我们不能简单地说该公司放弃了平板电脑硬件的制造，因为“谷歌总是在平板电脑领域表现不佳”，这也是我昨天听到的最常见的评论。我使用过谷歌的每一款平板电脑——从联合开发的摩托罗拉Xoom到Nexus设备再到Pixel Slate。无论他们是运行Android还是ChromeOS，体验总是很差。

我不想让你对谷歌制造每款平板电脑的历史感到厌烦，但当我想到它们时，我对这些产品中出色的硬件感到惊讶。Pixel C的键盘很愚蠢，但似乎平板电脑本身真的很好。

“Nexus 7”非常受欢迎，如果你提到它，Android用户会发出怀旧的叹息，就像他们回忆起自己的初恋一样。它的确很好，但不是因为它是一个好的平板电脑。Nexus 7出现的时候，市场还没有进入大屏手机时代。

这很有启发性：尽管每一款谷歌平板电脑都有一些硬件的优点，但它们中的每一款都有一些在大屏平板电脑上无法正常工作的软件。Nexus 7之所以受欢迎，是因为它是谷歌生产的平板电脑中尺寸最小的一款。

我敢肯定，谷歌员工和团队曾经（并且正在）认真致力于使Android或ChromeOS平板电脑成为现实，你可以从细节中看到这种努力的证据，比如Pixel Slate的显示屏，或者让基于Android的微型滑动键盘在ChromeOS上兼容。

但是，这些辉煌的闪现并不能弥补谷歌在体制上对Android和ChromeOS平板电脑的忽视。如果你参加任何一个谷歌IO开发者大会，你只需将手机Android或网络开发者的会话数与平板电脑的会话数进行比较。区别的确是很明显的。

平板电脑并不是谷歌的优先考虑事项。对于大多数消费品来说，没有成为公司的优先考虑并不一定是个问题——谷歌的许多小实验都能取得成功。但我认为，当你试图建立一个平台时，不列为优先事项与不作为是一样的。这几乎就是“死刑”。

这意味着，在解决软件问题上，谷歌从未付出过足够的努力，而这些问题使谷歌平板电脑的所有努力都付诸东流。第一个也是最明显的是每个人都提到的：这些应用从未真正因为大屏而重新设计过。

每年，每条评论都会指出这个应用问题，并希望明年它会变得更好。2017年，我在标题“今年Android平板电脑应用可能会更好”下整理了一大堆内容。对于Android应用在大屏上表现不佳的批评，以及会变得更好的希望，几乎在过去十年里你所能找到的每一个Android平板电脑评论中都有出现。

但是，平板电脑上的Android应用从未变得更好。

创建一个丰富而充满活力的应用生态系统是困难的，很少有平台公司会成功。可能有无数的原因，谷歌从未说服Android开发者投入工作，使他们的应用在平板电脑上变得更好。也许它不能卖出足够的早期平板电脑来建立势头。也许用于创建平板电脑应用的工具要么是次要的，要么更改得太频繁（或者两者都是）。也许Android平板电脑的普通用户只是不要求更好的应用，因为他们并没有真正推荐这些平板电脑。也许谷歌根本就没有投入资金。也许没人相信谷歌会长期支持平板电脑。

不过，可能上述情况都有存在。解决这些问题中的一个需要小团队的热情、技能和奉献精神。解决所有这些问题需要整个公司的支持。

试图理解谷歌在其平板电脑战略上的所作所为总是很困难的。但是，一旦你开始从忽视的角度来看待Android（以及后来的ChromeOS）平板电脑所发生的事情，你就可以更加理解那些曾经看似莫名其妙的不连贯政策。

每年，谷歌都试图做些什么来启动其生态系统。用户界面发生了变化，然后又发生了变化。形状因素改变了，平板电脑变得越来越大，或者越来越小，或者越来越便宜，或者越来越贵。这简直是一团糟：它们几乎尝试了一切，希望某个变化能击中目标。

最终，我们看到了去年推出的Pixel Slate，这是最新的战略重启。这一次，新的想法是Android应用可以在ChromeOS上运行。你会享受到真正的桌面浏览器和移动应用的好处。

我喜欢这个概念，但执行起来却很糟糕。当你一断开键盘，一个在笔记本电脑模式下感觉很快和容易的用户界面就变成了一个轻便却落后的错误。更让人恼火的是Pixelbook真的很棒，它惊人的简单和明确的设计结合了强大的规格，我现在每天仍在使用。

我不知道ChromeOS平板电脑如此糟糕的根本原因，但我知道过去三年我一直目睹着谷歌无法解决问题。我情不自禁地认为，一家真正认为让平板电脑正确运行非常重要的公司，会利用必要的资源来解决它。

当然，这篇文章我是在iPad Pro上写的。我避免提起它，因为我认为iPad的成功和谷歌平板电脑的失败之间没有因果关系。

但这与谷歌决定停止生产平板电脑硬件有关：iPad Pro遥遥领先，加速如此之快，谷歌要赶上它需要一个奇迹。这样的要求并不过分，但把一些明显不同层次的东西放在一起比较也一定很尴尬。

苹果可能已经抓住了很多值得夸耀的把柄，因为它让第一台iPad看起来只不过是一个较大的iPhone而已。但苹果也坚持着一种策略，这种策略并没有一年四季地大起大落。它努力地将技术资源应用到操作系统中，并支持应用生态系统。这使得iPad成为了优先考虑的对象。

微软也认识到它需要弄清楚如何在平板电脑上进行计算工作。尽管微软错失了原有Surface平板电脑的机会，但它知道，将Windows移动到触摸屏的未来是一个存在主义的问题。对修复的关注最终使我们了解了Windows 10和该公司今天销售的优秀Surface设备。

Android、Chrome和ChromeOS之所以诞生，部分原因是谷歌认为如果不参与这些生态系统，将对其业务构成生存威胁。谷歌需要（分别）不被智能手机锁定，确保网络不被竞争对手捕获，并在笔记本电脑领域中找到一个入口。对于平板电脑硬件，该公司显然认为现在的占比明显较低。

这绝对是一个理性的决定，至少目前是这样。但如果苹果和微软对平板电脑的看法是正确的，那它可能也是目光短浅的决定。如果没有自己的硬件可以关注，那么谷歌在确保其软件生态系统在平板电脑上运行良好方面会感受到什么压力？

任何一家公司都有一个创造未来的总体计划，这是一个幻想。不过，苹果确实很好地编织了这个故事。即使你不同意iPad是“计算的未来”，但你仍然明白苹果的目标。你知道谷歌在平板电脑上的用途吗？你有想过吗？

当然，谷歌并不是一家真正的硬件公司。相反，谷歌创造未来的总体计划涉及很多人工智能和Google Assistant。它试图把触角伸向四面八方，包括你的手机、网络、厨房和电视。也许目前，谷歌在平板电脑上没有一个连贯的软件计划不是什么问题，但一旦出现，那将会是非常大的问题。